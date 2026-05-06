38 होगी SC में जजों की तादाद, दुनिया के किस देश के सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा जज हैं

Supreme Court: देश के सर्वोच्च न्यायालय में अब जजों की संख्या 38 होने जा रही है. 05 मई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, इस दौरान कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा को अपनी मंजूरी दी है. इससे पहले साल 2019 में इसे बढ़ा कर 31 से 33 किया गया था. दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जज हैं, यह देश भारत का पड़ोसी भी है, आइए जानते हैं इसके बारे में.

किस देश में हैं सबसे ज्यादा जज?

अगर हम दुनिया के सबसे ज्यादा जज वाले देशों की बात करें तो यह चीन का सर्वोच्च जन न्यायालय (Supreme People's Court of China) है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें लगभग 400 जज हैं, इतना ही नहीं यहां पर 600 से अधिक प्रशासनिक कर्मी हैं. यह बीजिंग में स्थित है. इसकी स्थापना साल 1949 में की गई थी और इसके काम-काज के नियम 1954 में पहली बार तय किए गए थे. हालांकि, सांस्कृतिक क्रांति (कल्चरल रेवोल्यूशन) के समय (1968 से 1973 तक) इस अदालत पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का कब्जा था.

महत्वपूर्ण मामलों की करता है सुनवाई

SPC चीन की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, यह पीपुल्स कांग्रेस (विधायिका) के अधीन काम करता है और सीधे कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के नियंत्रण में रहता है. बता दें कि चीन का सर्वोच्च जन न्यायालय मृत्युदंड की मंजूरी, निचली अदालतों के कामकाज की निगरानी सहित कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करता है.

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भारत के सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या

भारत के सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 है. हालांकि, मोदी कैबिनेट ने जजों की संख्या बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगामी संसद के सत्र में इससे संबंधित एक विधेयक पेश किया जाएगा. इसके पारित होने के बाद जजों की संख्या 38 हो जाएगी. सरकार के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाने में आसानी होगी. सुप्रीम कोर्ट मे इस समय बड़ी संख्या में लंबित मामले हैं, जिससे कई बार न्यायिक प्रक्रिया में देरी का सामना करना पड़ता है.

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