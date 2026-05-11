उन ननों के पेशाब में ऐसा क्या था, जिससे बस गईं लाखों महिलाओं की सूनी गोद?

Nuns Urine: आज तकनीक बहुत आगे पहुंच गई है, हालांकि एक समय था, जब बीमारियों के इलाज करने के लिए बहुत अजीब-अजीब तरीके अपनाए जाते थे, आज हम आपको एक ऐसी तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं.
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Nuns Unrine for Women Fertility: दुनिया में अनगिनत ऐसी माएं होंगी, जो औलाद के सुख को तरस रही होगीं. आज के जमाने इस तरह की बीमारियों के कई वैज्ञानिक इलाज भी उपलब्ध हैं. हालांकि जब विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो ऐसी बीमारियों के कुछ इलाज इतने हैरान करने वाले होते थे कि आज के समय में उनके बारे में, जब पता चलता है तो और ज्यादा होती है. आज हम आपको बांझपन के एक ऐसे ही इलाज के बारे में बताने जा रहे हैं.
एक रिपोर्ट में पता चला है कि हजारों महिलाओं की सूनी गोद को हरी करने का क्रेडिट बूढ़ी ननों के पेशाब को भी जाता है. इटली के वैज्ञानिक पायरो डोनिनी की एक रिसर्च की मदद से कुछ कंपनियों ने यह साबित करके दिखाया है. दरअसल पहले पायरो डोनिन ने इस संबंध में रिसर्च की थी और फिर उस रिसर्च की मदद से कुछ दवा कंपनियों ने इसका अंजाम तक पहुंचाया.
दो हार्मोन LH और FSH महिलाओं को गर्भ धारण करने में मददगार होते हैं. ऐसे में, 1940 में पायरो ने रिसर्च की और बताया कि ये हार्मोन उन महिलाओं के शरीर में ज्यादा पाए जाते हैं, जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, यानी जिन महिलाओं को पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं. पायरो ने ऐसा होने की पीछे की वजह बताते हुए रिपोर्ट में लिखा कि ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि उनका शरीर अभी भी हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, लेकिन अंडाशय कोई जवाब नहीं दे पाते.
हालांकि बड़ी समस्या यह थी कि इतनी बड़ी मिकदार में पेशाब कहां से लाया जाए. कई वर्षों बाद एक दूसरे वैज्ञानिक को पायरो की इस रिसर्च के बारे में पता. इस वैज्ञानिक का नाम ब्रूनो लूननफेल्ड था. उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस दिशा में काम आगे बढ़ाएं, लेकिन समस्या जूं की तूं बनी हुई थी कि एक खास तरह का पेशाब, वो भी हजारों लीटर, कहां से लाया जाए? ऐसे में वेटिकन (रोम के पोप का धार्मिक मुख्यालय) के एक मेंबर ने मदद का हाथ बढ़ाया.
वेटिकन के मेंबर के चाचा पोप पायस ने इसे नेक काम मानते हुए उन ननों का पेशाब इकट्ठा करने की इजाजत दे दी, जो वृद्धाश्रमों में रह रही थीं. बस फिर क्या था, इसके बाद इटली के अलग-अलग वृद्धाश्रमों से हजारों लीटर पेशाब टैंकरों से भरकर जाता था, ताकि उसका इस्तेमाल नेक मकसद के लिए किया जा सके.
एक मेडिकल कंपनी की मदद से दवाई बनाई गई, जिसका नाम 'परगोनाल' (Pergonal) रखा था. आखिरकार इतनी कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद साल 1962 में इस दवाई ने अपना असर दिखाया और पहली बार एक सेहतमंद बच्ची को जन्म देने में अहम रोल निभाया. इसके बाद लाखों की तादाद की में महिलाएं इस दवाई की मदद से मां बनीं. हालांकि, कहा यह जाता है कि यह दवाई बहुत महंगी थी, जिसके चलते निचले तबके की महिलाएं, इसे खरीद नहीं पाती थीं.