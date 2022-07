Nupur Sharma Row: नीदरलैंड के सांसद ने फिर किया नूपुर शर्मा का समर्थन, कहा- ‘कभी नहीं मांगनी चाहिए माफी’

Nupur Sharma Controversy: पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी से उठा विवाद अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नूपुर शर्मा पर की गई टिप्पणी के बाद विवाद फिर से शुरू हो गया है. इसे लेकर भारत में राजनीति तेज हो गई है और विपक्षी दल बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं. हालांकि नूपुर के समर्थन में बोलने वालों की भी कमी नहीं है. उन्हें भारत ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों से भी बड़ी संख्या में सपोर्ट मिल रहा है. ऐसा ही एक सपोर्ट उन्हें नीदरलैंड से मिला है. यहां के दक्षिणपंथी नेता और सांसद गीर्ट वाइल्डर्स ने एक बार फिर नूपुर शर्मा का समर्थन किया है. आइए जानते हैं गीर्ट वाइल्डर्स ने क्या कहा.

भारतीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जब मीडिया में इस पर खबर चली तो वाइल्डर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, ‘मुझे लगा कि भारत में शरिया अदालतें नहीं हैं. पैगंबर के बारे में सच बोलने के लिए उन्हें कभी भी माफी नहीं मांगनी चाहिए. वह उदयपुर घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. कट्टरपंथी असहिष्णु मुसलमान ही इसके लिए जिम्मेदार हैं.

I thought India had no sharia courts.

She should never apologize for speaking the truth about #Muhammad. She is not responsible for Udaipur. Radical intolerant jihadi Muslims are responsible and nobody else.

NupurSharma is a hero. #NupurSharma #IsupportNupurSharma

