मिसाइल हमला देख, नवजात बच्चों को सीने से चिपकाकर भागी नर्स, भावुक वीडियो वायरल

Iran Nurse Viral Video: ईरान के लगभग सभी दूतावास लगातार ईरान की अपडेट्स दे रहे हैं. इसी तरह भारत में मौजूद दूतावास भी हर बड़ा अपडेट देता है. नई दिल्ली में मौजूद ईरानी दूतावास ने हाल ही में एक बहुत ही मार्मिक वीडियो शेयर किया है. जिसमें एक नर्स मिसाइल हमले के अलर्ट के बाद अपनी जान की पवाह किए बगैर नवजात बच्चों गोद में उठाकर भाग रही है. वीडियो को देखकर कोई भी हैरान रह सकता है.

दूतावास ने 19 अप्रैल को देर रात 11.26 बजे X हेंडल पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए दूतावास ने लिखा,'ईरान की एक नर्स ने नवजात शिशुओं को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जबकि अमेरिका और इजरायल अस्पताल पर बमबारी कर रहे थे.' वीडियो में अस्पताल के अंदर का मंजर दिखाई दे रहा है. अचानक एक नर्स तेजी के साथ आती है और वो 2 नवजात शिशुओं को अपनी गोद में उठाकर भाग जाती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि सायरन बजने के बाद नर्स एक्टिव हुई होगी और फिर वो आनन-फानन में बच्चों को उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंची.

देखिए वीडियो

Iranian Nurse Risks Her Life to Save Newborns as US–Israel Bomb Hospital pic.twitter.com/DcgxupKOsq Add Zee News as a Preferred Source — Iran in India (@Iran_in_India) April 19, 2026

इसके बाद वीडियो का फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, हमले से होने वाले अलग-अलग जगहों के नुकसान को दिखाने लगता है. वीडियो को देखने पर ऐसा लग रहा है कि यह CCTV फुटेज है, जिसके ऊपर समय और तिथि पर दर्ज है. वीडियो पर लिखी तारीख 1 मार्च 2026 है, इसके अलावा 11.40 समय लिखा हुआ है. वीडियो को देखकर लोग कमेंट्स में नर्स की खूब तारीफ कर रहे हैं.

अस्पताल-स्कूल पर हमले की निंदा क्यों नहीं की जा रही?

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा,'कितने बहादुर... लेकिन साथ ही यह देखना दुखद भी है, जायोनी अस्पताल पर बम बरसाते हैं और कोई उनकी निंदा नहीं करता.' एक और यूजर ने लिखा कि दुनिया में कोई भी अस्पताल और स्कूलों पर किए जा रहे हमलों की निंदा क्यों नहीं कर रहा है? वहीं तीसरे यूजर ने इस वीडियो पर यकीन करने से इनकार कर दिया है. उसने वीडियो को फेक बताते हुए कहा कि कोई भी इसपर यकीन नहीं कर सकता.