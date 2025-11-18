Advertisement
trendingNow13008820
Hindi Newsदुनिया

लहरों के नीचे सोए हुए वो 3 शहर; जिसे अचानक निगल गया समंदर, लिस्ट में भारत का पड़ोसी भी है शामिल

Ocean Historical Story: समंदर के किनारे कई ऐसे शहर होते हैं जहां घूमना-टहलना लोग काफी पसंद करते हैं. ऐसे ही हम बताने चल रहे हैं कुछ ऐसे शहरों के बारे में जो अचानक समंदर में समा गए थे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 18, 2025, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लहरों के नीचे सोए हुए वो 3 शहर; जिसे अचानक निगल गया समंदर, लिस्ट में भारत का पड़ोसी भी है शामिल

Ocean Historical Story: समंदर का किनारा कितना अच्छा होता है न, मनचाहे व्यक्ति के साथ बैठने का आनंद ही अलग होता है. देशभर में ऐसे कई फेमस बीच हैं जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं. कहीं-कहीं पर समंदर के किनारे ऊंची-ऊंची बिल्डिंग बनी रहती हैं. जिससे समंदर का नजारा काफी अच्छा लगता है. हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत सहित दुनियाभर में कई ऐसे शहर हुआ करते थे जो पूरी तरह से समंदर में समा गए थे. हम जानते हैं ऐसे 3 शहरों के बारे में.

प्राचीन द्वारका
सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन द्वारका शहर की. ये शहर भारत के गुजरात राज्य के कैंबे खाड़ी में स्थित था. इसका निर्माण पूर्वी हान राजवंश के दौरान किया गया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर में जो भी महल थे उनमें सोने और चांदी का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था. ये भी कहा जाता है कि ये शहर गोमती नदी के किनारे बसा था और भगवान कृष्ण के जाने के बाद ये समंदर में समा गया था.

थोनिस-हेराक्लिओन
इसके बाद हम बात करेंगे मिस्र के थोनिस-हेराक्लिओन की, ये एक प्राचीन बंदरगाह शहर था, जिसे यूनानियों के द्वारा हेराक्लिओन कहा जाता था. टॉलेमिक राजवंश के दौरान ये काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1600 साल पहले यह शहर पूरी तरह से समंदर में डूब गया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

शी चेंग शहर
समंदर में डूबे हुए जिन शहरों की बात कर रहे हैं इसमें चीन के झेजियांग में शी चेंग नाम का एक शहर हुआ करता था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये शहर काफी ज्यादा पुराना था 1959 में ये शहर पानी में डूब गया. एक वक्त तक इस शहर को लायन सिटी के नाम से भी जाना जाता था. बता दें कि इस शहर के खंडहर आज भी पानी के अंदर हैं, जो इसके इतिहास से लोगों को रूबरू कराते हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Ocean Historical Story

Trending news

महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
Maharashtra government
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
India News
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
India News
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
Election Strategist Prashant Kishore
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
Delhi blast
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल