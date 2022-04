ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक चैनल पर बड़ी कार्रवाई, लाइसेंस किया गया सस्पेंड

लंदनः खालसा टेलीविजन लिमिटेड या केटीवी (Khalsa Telivision Ltd- KTV) को जारी किए गए लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई ब्रिटिश टेलीकॉम रेगुलेटर 'ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस- ऑफकॉम' (British Telecom regulator Ofcom) ने की है. ऑफकॉम का कहना है कि जांच में पता चला कि इस खालिस्तानी चैनल ने प्रसारण नियमों का उल्लंघन किया है.

बता दें कि खालसा टेलीविजन लिमिटेड या केटीवी खालिस्तान (Khalistan) समर्थक चैनल है. ऑफकॉम का कहना है कि केटीवी पर लाइव चर्चा कार्यक्रम ‘प्राइम टाइम’ में हिंसा के लिए उकसाया गया. शो के दौरान Anchor ने भड़काऊ बयान दिए थे, जिसमें उसने खालिस्तान के लिए हत्या समेत हर तरह की हिंसा को जायज बताया था.

We have suspended Khalsa Television Limited’s licence, after an investigation found the channel in breach of our broadcasting rules on incitement of crime and disorder.

Read more on our decision ⬇️https://t.co/V6SBcEGJND

— Ofcom (@Ofcom) March 31, 2022