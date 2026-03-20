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Hindi Newsदुनियातेल पर कुंडली मारकर बैठा अमेरिका, तो इस शख्स ने कोयला जलाकर दौड़ा दी फिएट कार

तेल पर कुंडली मारकर बैठा अमेरिका, तो इस शख्स ने कोयला जलाकर दौड़ा दी फिएट कार

आपने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक जैसी कारें तो देखी होंगी, चलाई होंगी लेकिन क्या आपने कोयले से चलने वाली कार देखी है? आपको लगेगा कि कोयले से रेलगाड़ी तो चलती है कार का पता नहीं. जी नहीं, अब कार भी चलने लगी है. इसे आप आपदा में अवसर कह सकते हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:19 AM IST
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तेल पर कुंडली मारकर बैठा अमेरिका, तो इस शख्स ने कोयला जलाकर दौड़ा दी फिएट कार

ईरान के होर्मुज वाला रूट ब्लॉक करने के बाद जिन देशों में तेल और गैस का संकट पैदा हुआ, वहां दूसरे विकल्प आजमाए जा रहे हैं. भारत में भी मिट्टी के तेल की वापसी हो गई है. क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ने ईंधन का संकट देखते हुए कोयला जलाकर कार दौड़ा दी. हां, केवल एक बार के लिए नहीं बल्कि वह आराम से इसी कार से अपना रूटीन काम करने लगे हैं. उन्होंने 1980 में बनी फिएट कार को ऐसा चेंज किया कि तेल की जरूरत ही खत्म हो गई. 

यह कहानी क्यूबा की है. अमेरिका ने इस देश पर कड़े तेल प्रतिबंध लगा रखे हैं. ऐसे में क्यूबा के लोग नए-नए तरीके खोज रहे हैं. जुआन कार्लोस पिनो 56 साल के हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिनो ने पूरी तरह से कबाड़ और पुराने पुर्जों से करिश्मा कर दिया. पोलैंड में बनी उनकी 46 साल पुरानी कार कोयला खाकर 70 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड पकड़ लेती है. 

8वीं पास मैकेनिक का गजब जुगाड़

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क्यूबा के मैकेनिक पिनो आठवीं तक पढ़े हैं. उन्होंने अमेरिका की तेल नाकेबंदी को धता बताते हुए क्यूबा के लोगों के लिए नवाचार (इनोवेशन) कर दिया.  जनवरी में अमेरिका ने इस कैरिबियाई द्वीप को तेल की सप्लाई बंद कर दी. इसके बाद से गैसोलीन की तुलना में चारकोल एक सस्ता और ज्यादा आसानी से मिलने वाला ईंधन बन गया है. वीडियो देखिए.

60 लीटर का टैंक

पिनो ने ईंधन वाला यंत्र अपनी कार के पीछे फिट किया है. आगे से देखने पर कार सामान्य कारों की तरह लगती है लेकिन पीछे पूरा खेल समझ में आता है. शहर में पिनो अपनी दो सिलेंडर वाली कार के चलते सिलेब्रिटी माने जाते हैं. गड्ढों वाली सड़कों पर कार धीरे-धीरे चलती है. इसके पीछे 60 लीटर का विशिष्ट ईंधन टैंक लगा हुआ है. 

शहर के लोग उनके साथी सेल्फी लेकर खुश होते हैं. कुछ लोग उनसे ऐसा ही ट्रैक्टर बनाने के लिए कह रहे हैं. पिनो कहते हैं कि खेती तो जरूरी है. हम रुक नहीं सकते. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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