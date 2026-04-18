Iran-US War: गोलियों से गूंजा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों पर ईरान की गनबोट्स ने की फायरिंग, बढ़ा तनाव

Iran-US War: होर्मुज स्ट्रेट को लेकर टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रह है. पहले ऐलान हुआ कि होर्मुज को खोला जाएगा. फिर अब शनिवार को ईरान ने फरमान जारी कर दिया कि वह होर्मुज को बंद कर देगा. इस बीच मैरिटाइम एजेंसी ने बताया कि ईरान की IRGC की गनबोट्स ने होर्मुज के पास ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग की है. दरअसल, दो जहाज होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको गोलीबारी का सामना करना पड़ा. कमर्शियल जहाजों को ईरानी नेवी से रेडियो संदेश मिल रहे हैं, जिनमें होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने और किसी भी जहाज के वहां से गुजरने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है.

ट्रंप दे चुके हैं चेतावनी

यह सब ऐसे वक्त पर हुआ है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर धमकी दे चुके हैं कि अगर बुधवार तक ईरान से कोई समझौता नहीं हुआ तो सीजफायर टूट जाएगा. दूसरी ओर, तनसीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ बातचीत के अगले दौर के लिए सहमति नहीं दी है. उसने इसकी वजह अमेरिका के दबाव (जिसमें ट्रंप का नौसैनिक नाकाबंदी वाला बयान भी शामिल है) और अपनी नजर में अनुचित मांगों को बताया है. ईरान का कहना है कि वह बातचीत तभी जारी रखेगा, जब ये मांगें बंद हो जाएंगी. उसने एक पाकिस्तानी मध्यस्थ के जरिए यह संदेश भेजा है.

New Iranian oil shipment arrives in India despite blockade. Add Zee News as a Preferred Source The Iranian supertanker Dorna, which was last seen in Iran just hours before the blockade, has now appeared on the AIS off the southern coast of India and is scheduled to deliver about two million barrels of crude oil… pic.twitter.com/NGs8zVyhVg — Iran Consulate - Hyderabad (@IraninHyderabad) April 18, 2026

खामेनेई ने दे दी चेतावनी

वहीं, AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की ओर से जारी किए गए एक बयान में चेतावनी दी गई है कि तेहरान की नौसेना अमेरिकी सेनाओं को हराने के लिए तैयार है. अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी एक बयान में खामेनेई ने कहा, 'ईरान की बहादुर नौसेना दुश्मनों को नई हार का कड़वा स्वाद चखाने के लिए तैयार खड़ी है.' दिलचस्प बात है कि जंग शुरू होने से पहले से ही मोजतबा खामेनेई को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है.

क्यों अहम है होर्मुज स्ट्रेट

दुनिया के तेल का लगभग पांचवां हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है, और इस पर और ज्यादा पाबंदियां लगने से पहले से ही सीमित सप्लाई पर और दबाव पड़ेगा, जिससे कीमतें एक बार फिर बढ़ जाएंगी. ईरान ने शुक्रवार को इस अहम जलमार्ग को खोलने का ऐलान किया. यह ऐलान ऐसे समय में आया था, जब इजरायल और लेबनान में ईरान समर्थित हिज्बु्ल्लाह आतंकी संगठन के बीच 10 दिन का संघर्ष-विराम कायम होता दिख रहा है.

नाकाबंदी के बावजूद ईरान से भारत आई तेल की नई खेप

टैंकरट्रैकर्स के अनुसार, ईरानी सुपरटैंकर 'डोर्ना', जिसे नाकाबंदी से ठीक कुछ घंटे पहले ईरान में देखा गया था - अब भारत के दक्षिणी तट के पास AIS पर दिखाई दिया है. फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह टैंकर वहां स्थित एक रिफाइनरी को लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल पहुंचाने वाला है.

अब तक जारी आंकड़ों के मुताबिक, यह तेल की तीसरी खेप है जो भारत को पिछले कम से कम एक सप्ताह के भीतर ईरान से मिली है. इसके साथ ही, भारत द्वारा ईरान से खरीदे गए कुल तेल की मात्रा बढ़कर 60 लाख बैरल हो गई है.