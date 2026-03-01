ओमान के पास हमला! तट पर तेल टैंकर को घेरा; क्रू मेंबर्स में 15 भारतीय शामिल

Oman Coast Attack: ओमान तट पर पलाऊ के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर हमला हुआ. हमले में 4 चालक दल के सदस्य घायल हो गए और सभी 20 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. इसकी जानकारी ओमान के अधिकारियों ने रविवार को दी. हाल ही के दिनों में क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों पर यह पहला हमला है. वहीं अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में एक प्रमुख मध्यस्थ करने वाले ओमान के लिए यह ऐसी पहली घटना है, जब खाड़ी क्षेत्र में ईरान की जवाबी कार्रवाइयों का असर उस पर पड़ा है.

कहां हुआ हमला?

ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने कहा कि टैंकर स्काईलाइट पर हमला देश के उत्तरी मुसन्दम क्षेत्र में खसाब बंदरगाह से लगभग पांच समुद्री मील उत्तर में हुआ. घटना के बाद जहाज के चालक दल के सभी 20 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

टैंकर में थे 15 भारतीय नागरिक

अधिकारियों ने बताया कि टैंकर में मौजूद चालक दल में 15 भारतीय और 5 ईरानी नागरिक थे. वहीं टाइम्स ऑफ ओमान द्वारा प्रकाशित शुरुआती जानकारी के अनुसार, चालक दल के चार सदस्यों को गंभीर चोटें आईं हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. हालांकि किसी के मारे जाने की खबर नहीं है.