/समंदर में टैंकरों से फैला कच्चा तेल, तो क्या होता है जीव-जंतुओं पर प्रभाव? जानिए कैसे होती है सफाई और क्या हैं इसके नियम

Oil Tanker Spill and Its Impact: ओमान के समुद्री तट के पास करीब 400 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कच्चा तेल फैल गया. इस घटना के बाद समुद्र में प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है. बताया जा रहा है कि यह घटना रूसी कच्चा तेल ले जा रहे एक टैंकर क्षतिग्रस्त होने के बाद हुई, जिसके बाद समुद्र में तेल फैलना शुरू हुआ. सामान्य तौर पर देखें, तो पता चलता है कि जितने क्षेत्र में पूरा चेन्नई शहर बसा है, ओमान के समंदर में इतने बड़े इलाके में कच्चा तेल फैल गया है.
दरअसल, जिस टैंकर से यह तेल लीक हुआ था, उसका नाम कैरोलिन बेजेंगी है. हैरान करने वाली बात है कि रूसी जहाज पर पश्चिमी देशों पर प्रतिबंध है. इससे पहले जहाज के क्रू ने 8 जून को यमन के दक्षिणी बंदरगाह मुकल्ला के पास शिप में जहाज की खराबी की बात बताई थी. इन सभी बातों से इतर, जहाज से लीक हुए कच्चे तेल ने समुद्री जीवों को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
इस घटना के बाद की एक सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है. इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से ओमान का पर्यावरण विभाग नुकसान का आंकलन कर रहा है. हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि तेल का फैलाव करीब 390 वर्ग किलोमीटर में है. हैरान करने वाली बात है कि तेल का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है. तेल के लगातार फैलाव के कारण समुद्री जीव पर भारी खतरा मंडाराने लगा है, जिसको लेकर चिंता जताई जा रही है.
आम तौर पर कच्चे तेल का ट्रांसपोर्टेशन समुद्री रास्ते से किया जाता है. यह रास्ता सुरक्षित और भारी मात्रा में तेल ले जाने के लिए आसान माना जाता है. हालांकि, कई बार किसी कारणवश समुद्र में यात्रा कर रहे टैंकर में लीकेज होने से तेल समुद्र में फैलने लगता है. इसी प्रक्रिया को ऑयल स्पिल (Oil Spil) कहा जाता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि तेल की लीकेज का प्रभाव केवल पानी पर ही नहीं, बल्कि समुद्री जीवों, पक्षियों समेत पूरे समुद्री इकोसिस्टम पर पड़ सकता है.
चूंकि, समुद्री रास्ते अधिकांश कच्चे तेल का व्यापार होता है. ऐसे में कच्चा तेल के पानी के मुकाबले काफी हल्का होता और शुरुआत में यह समुद्र की सतह पर फैलने लगता है. एक बार समुद्री सतह पर इसका फैलना शुरू हुआ, तो लहरें, हवा और समुद्री धाराएं इसे बड़े इलाके तक फैला देती हैं.
जानकार बताते हैं कि समय के साथ तेल की कुछ मात्रा वाष्पित होती है. हालांकि, कुछ पानी में घुलती है और कुछ छोटे-छोटे कणों में टूट जाती है. बताया जाता है कि इन टूटे हुए तेल के भारी टुकड़े आपस में आकर चिपक जाते हैं. यही तार बॉल्स बनाते हैं, जो समुद्र की सतह, तट या समुद्र तल तक पहुंचते हैं.
समुद्र में फैले कच्चे तल का सीधा असर पूरे समुद्री इकोसिस्टम पर दिखता है. आमतौर पर तेल फैलने के बाद इसकी सफाई की कोशिश में कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है. इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि समुद्र में फैले इस तेल की सफाई पूरी नहीं हो पाती है. लंबे समय तक इसका असर दिखता रहता है.
सबसे तेल को फैलने से रोकने के लिए ऑयल बूम्स का इस्तेमाल किया जाता है. समुद्र के सतह पर तैरने वाली एक लंबी बाधा लगाई जाती हैं, जिससे तेल को एक बड़े इलाके में फैलने से रोका जाए.
स्कीमर्स जैसी विशेष मशीने लगाकर पानी की सतह से तेल की परत को अलग करने का काम किया जाता है. यह एक महंगा और समय लगने वाली प्रक्रिया है.
पानी से तेल को अलग करने के लिए कुछ खास सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी से तेल को सोख लेती है. इन्हें बाद में निकालकर सुरक्षित तरीके से नष्ट या साफ किया जाता है.
वहीं, कुछ मामलों में रासायनिक Dispersants यानी फैलाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल तेल को छोटे-छोटे कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल सावधानी से किया जाता है.
समुद्र में तेल के फैलने से समुद्री जीवों को कई लेवल पर नुकसान पहुंचता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ मामलों में समुद्री पक्षियों के पंखों पर तेल चिपक जाता है. पंखों में तेल चिपकने के कारण उनके पंखों की पानी और ठंड से बचाने वाली क्षमता कम हो जाती है. यह वहज है कि उड़ने और भोजन खोजने में पक्षियों को काफी परेशिनियों का सामना करना पड़ता है.
तेल फैलने का सबसे अधिक प्रभाव मछलियों पर होता है. तेल और उसमें मिले रसायन के पानी में मौजूद जीवों के लिए विषैले बन जाते हैं. इसका सबसे अधिक प्रभाव छोटे जीवों पर पड़ता है, जिन्हें मछलियों का भोजन माना जाता है.
पानी में तेल फैलने का कछुए और समुद्री स्तनधारी जीवों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. पानी में फैला हुआ तेल उनकी शरीर और आंखों में चिपक जाता है. दूषित पानी या भोजन के संपर्क में आने से इन जीवों को स्वास्थ्य संबंधी नुकसान हो सकता है.
समुद्र में फैले तेल से न केवल जीवों, बल्कि समुद्री पौधों को भी नुकसान पहुंचता है. पानी में फैले तेल के कारण सूरज की रोशनी और गैसों का अदान-प्रदान प्रभावित होता है. इस कारण समुद्री पौधों और कुछ संवेदनशील परिस्थितिक तंत्रों पर भी असर पड़ता है.
हैरान करने वाली बात है कि सफाई के बाद भी समुद्र में सबकुछ सामान्य नहीं होता है. जानकार बताते हैं कि लगातार सफाई के कारण सतह से तेल तो हट जाता है, लेकिन इससे प्रदूषण पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है. तेल के कुछ अवशेष समुद्र तल, चट्टानों और तटीय मिट्टी में मिल जाते हैं. ऐसे में स्थिति को सामान्य होने में महीनों से कई साल लग सकते हैं. इस घटना के कारण समुद्री इकोसिस्टम को कितना नुकसान होगा, इसका आंकलन तेल के प्रकार, उसकी मात्रा, मौसम या समुद्री धाराओं पर निर्भर करता है.