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समंदर में टैंकरों से फैला कच्चा तेल, तो क्या होता है जीव-जंतुओं पर प्रभाव? जानिए कैसे होती है सफाई और क्या हैं इसके नियम

हाल में ही ओमान के तट के पास एक रूसी जहाज में लीकेज के कारण कच्चा तेल समुद्र में फैल गया. यह कच्चा तेल करीब 400 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है. समुद्र में फैले तेल का सबसे गहरा असर समुद्री जीवों और पौधों पर पड़ता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 11, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:33 AM IST
समंदर में टैंकरों से फैला कच्चा तेल, तो क्या होता है जीव-जंतुओं पर प्रभाव? जानिए कैसे होती है सफाई और क्या हैं इसके नियम

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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