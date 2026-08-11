/समंदर में टैंकरों से फैला कच्चा तेल, तो क्या होता है जीव-जंतुओं पर प्रभाव? जानिए कैसे होती है सफाई और क्या हैं इसके नियम

समुद्र में तेल के फैलने से समुद्री जीवों को कई लेवल पर नुकसान पहुंचता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ मामलों में समुद्री पक्षियों के पंखों पर तेल चिपक जाता है. पंखों में तेल चिपकने के कारण उनके पंखों की पानी और ठंड से बचाने वाली क्षमता कम हो जाती है. यह वहज है कि उड़ने और भोजन खोजने में पक्षियों को काफी परेशिनियों का सामना करना पड़ता है.

तेल फैलने का सबसे अधिक प्रभाव मछलियों पर होता है. तेल और उसमें मिले रसायन के पानी में मौजूद जीवों के लिए विषैले बन जाते हैं. इसका सबसे अधिक प्रभाव छोटे जीवों पर पड़ता है, जिन्हें मछलियों का भोजन माना जाता है.

पानी में तेल फैलने का कछुए और समुद्री स्तनधारी जीवों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. पानी में फैला हुआ तेल उनकी शरीर और आंखों में चिपक जाता है. दूषित पानी या भोजन के संपर्क में आने से इन जीवों को स्वास्थ्य संबंधी नुकसान हो सकता है.