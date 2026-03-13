ISIS का सपोर्टर, अल-कायदा का फॉलोवर...कौन था ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी दहलाने वाला नेशनल गार्ड का EX सिपाही मोहम्मद जलोह?

Mohamed Jalloh: वर्जीनिया के ओल्ड डोमिनियन विश्वविद्यालय में भीषण गोलीबारी हुई जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए थे. इस गोलीबारी के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया. गोलीबारी करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है. उसका नाम मोहम्मद बैलर जलोह है. जो किसी समय नेशनल गार्ड का सैनिक था, वो ISIS का सपोर्टर भी था इस आरोप में उसे साल 2017 में 11 साल जेल और पांच साल सुपरवाइज्ड रिलीज की सजा सुनाई गई थी.

दोषी पाने के बाद गई नौकरी

जलोह जब ISIS सपोर्ट करने का दोषी पाया गया तो उसकी नौकरी चली गई और फिर इसके बाद अरब पेनिनसुला में अल-कायदा की ब्रांच के मारे गए लीडर अनवर अल-अवलाकी का फॉलोवर बन गया. यहां पर 6 महीने रहने के बाद वह ISIL के मेंबर्स से जुड़ गया. एक ट्रिप की मीटिंग के दौरान उसे FBI के एक मुखबिर ने देख भी लिया था.

हो चुकी थी गिरफ्तारी

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक उसका मानना था कि रमजान के महीने में अटैक करने का प्लान बेहतर होता है. वो जब अमेरिका वापस आया तो कैरोलिना में हथियार खरीदने की कोशिश की हालांकि उसके हाथ निराशा लगी इसके बाद वो उत्तरी वर्जीनिया में एक गन डीलरशिप पर गया, जहां पर उसने असॉल्ट राइफल खरीदी. जलोह को असॉल्ट राइफल खरीदने के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया और 2024 में रिहा कर दिया गया. हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि उसका सजा क्यों कम की गई है.

कहां का रहने वाला था जलोह?

जलोह सिएरा लियोन का रहने वाला था और US का नागरिक था. जिसने ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी में गोली चलाई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए. वह कॉन्स्टेंट हॉल के अंदर एक क्लासरूम में घुसा और फिर रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स की क्लास पूछा वहां पहुंचा तो वो गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. इसके बाद ROTC कैडेट के एक्शन से जलोह की मौत हो गई.