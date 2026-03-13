Advertisement
trendingNow13138882
Hindi NewsदुनियाISIS का सपोर्टर, अल-कायदा का फॉलोवर...कौन था ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी दहलाने वाला नेशनल गार्ड का EX सिपाही मोहम्मद जलोह?

ISIS का सपोर्टर, अल-कायदा का फॉलोवर...कौन था ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी दहलाने वाला नेशनल गार्ड का EX सिपाही मोहम्मद जलोह?

Old Dominion University: वर्जीनिया के ओल्ड डोमिनियन विश्वविद्यालय में हुई गोलीबारी से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हैं, भीषण गोलीबारी करने वाले शूटर की पहचान मोहम्मद जलोह के रूप में हुई है, जो किसी जमाने में नेशनल गार्ड का सैनिक था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 13, 2026, 06:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ISIS का सपोर्टर, अल-कायदा का फॉलोवर...कौन था ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी दहलाने वाला नेशनल गार्ड का EX सिपाही मोहम्मद जलोह?

Mohamed Jalloh: वर्जीनिया के ओल्ड डोमिनियन विश्वविद्यालय में भीषण गोलीबारी हुई जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए थे. इस गोलीबारी के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया. गोलीबारी करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है. उसका नाम मोहम्मद बैलर जलोह है. जो किसी समय नेशनल गार्ड का सैनिक था, वो ISIS का सपोर्टर भी था इस आरोप में उसे साल 2017 में  11 साल जेल और पांच साल सुपरवाइज्ड रिलीज की सजा सुनाई गई थी. 

दोषी पाने के बाद गई नौकरी

जलोह जब ISIS सपोर्ट करने का दोषी पाया गया तो उसकी नौकरी चली गई और फिर इसके बाद अरब पेनिनसुला में अल-कायदा की ब्रांच के मारे गए लीडर अनवर अल-अवलाकी का फॉलोवर बन गया. यहां पर 6 महीने रहने के बाद वह ISIL के मेंबर्स से जुड़ गया. एक ट्रिप की मीटिंग के दौरान उसे FBI के एक मुखबिर ने देख भी लिया था.

हो चुकी थी गिरफ्तारी

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक उसका मानना था कि रमजान के महीने में अटैक करने का प्लान बेहतर होता है. वो जब अमेरिका वापस आया तो कैरोलिना में हथियार खरीदने की कोशिश की हालांकि उसके हाथ निराशा लगी इसके बाद वो उत्तरी वर्जीनिया में एक गन डीलरशिप पर गया, जहां पर उसने असॉल्ट राइफल खरीदी. जलोह को असॉल्ट राइफल खरीदने के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया और 2024 में रिहा कर दिया गया. हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि उसका सजा क्यों कम की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कहां का रहने वाला था जलोह?

जलोह सिएरा लियोन का रहने वाला था और US का नागरिक था. जिसने ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी में गोली चलाई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए. वह कॉन्स्टेंट हॉल के अंदर एक क्लासरूम में घुसा और फिर रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स की क्लास पूछा वहां पहुंचा तो वो गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. इसके बाद ROTC कैडेट के एक्शन से जलोह की मौत हो गई.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Mohamed Jalloh

Trending news

युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
West bengal elections
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
weather news
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
LPG Crisis
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
OBC reservation
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला