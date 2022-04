Old Women Surprised: 90 साल की महिला ने रचा इतिहास, पढ़ाई के लिए दिखी दीवानगी

Women scripts history At age of 90: पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, एक 90 वर्ष की इटैलियन महिला इस कहावत का जीता जागता सबूत लगती है. जी हां! 90 वर्षीय अन्नुंजियाता मुर्गिया (Annunziata Murgia) , द्वितीय विश्व युद्ध (Second World War) के कारण औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं कर सकी. अब, उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अपना डिप्लोमा पूरा करने के लिए फिर से स्कूल जाने लगी हैं.

क्या पढ़ाई कर रही हैं मुर्गिया?

मुर्गिया सार्डिनिया के डोलियानोवा में अपने घर के करीब एक शिक्षा केंद्र में लाइसेंस मीडिया के लिए पढ़ाई कर रही हैं. वह कक्षा में अब तक की सबसे उम्रदराज महिला हैं. महिला ने मिडिल स्कूल डिप्लोमा लिया है, जो आमतौर पर 14 साल की उम्र में बच्चों द्वारा किया जाता है.

युद्ध के कारण छूटी थी पढ़ाई

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION की खबर के अनुसार, वह कहती हैं, 'मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे यह हमेशा से पसंद था. लेकिन जब युद्ध छिड़ गया, तो मेरे लिए सब कुछ बदल गया. मुझे जाकर काम करना पड़ा, क्योंकि मेरा परिवार संघर्ष कर रहा था और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी. यह तब की बात है, जब केवल वे ही पढ़ाई कर सकते थे जिनके पास पैसा था.'

इतिहास की किताबों से प्यार

मुर्गिया ने कहा, 'मैंने हमेशा इतिहास की किताबों से प्यार किया है, क्योंकि मैंने किताबों में लिखे गए इतिहास के एक अच्छे हिस्से का अनुभव किया है - मैंने पहले विश्व युद्ध के परिणाम देखे और दूसरे को जीया है.'

क्या कहती हैं मुर्गिया की टीचर

स्कूल में साहित्य की शिक्षिका मरीना पिलिया ने गार्जियन को बताया, 'हालांकि उन्हें सुनने में कुछ कठिनाइयां हैं. वह सक्रिय रूप से कक्षाओं में भाग लेती है, विशेष रूप से इतिहास.'

