Explainer: ओली या मोइज्जू, नेपाल के PM बने तो किसकी राह चलेंगे बालेंद्र शाह? क्या भारत के खिलाफ तीखे तेवर रख पाएंगे कायम

Balendra Shah Victory Impacts India-Nepal Relations: पश्चिम एशिया में जारी जंगी हालात के बीच भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल एक नई इबारत लिखता नजर आ रहा है. वहां पर 36 साल बाद पहली बार किसी एक पार्टी को आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना बन रही है. नेपाल के आम चुनाव में संसद की कुल 165 सीटों के लिए वोट डाले गए थे. जिनमें जेनजेड आंदोलन से उपजी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) संसद में सबसे बड़ा दल बनती दिख रही है. शुक्रवार शाम 3 बजे तक 113 सीटों के नतीजे और रुझान सामने आ चुके थे. जिनमें 86 सीटों के साथ RSP सबसे आगे चल रही थी.

बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय!

वहीं नेपाली कांग्रेस 10 सीटों, नेकपा 8 और UML महज 7 सीटों पर ही सिमटती नजर आई. इसके अलावा RPP और अन्य के खाते में महज 1-1 सीट जाती नजर आ रही थी. अगर ये रूझान वास्तविक नतीजों में बदलते हैं तो 3 दशक बाद पहली बार कोई पार्टी अकेले दम पर नेपाल में सरकार बनाने जा रही है. साथ ही काठमांडो के मेयर रहे बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना भी लगभग तय माना जा रहा है.

बालेन नाम से पुकारे जाने वाले बालेंद्र शाह (35) रैपर रह चुके हैं. वे कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं. उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर काठमांडू मेयर का चुनाव जीता था. इसके बाद उन्होंने बतौर मेयर कई कठोर फैसले किए, जिसने उन्हें युवाओं में लोकप्रिय बना दिया. पिछले साल जब नेपाल ने जेन-जेड आंदोलन भड़का तो मौका देखककर वे आरएसपी में शामिल हो गए. इस पार्टी का गठन वर्ष 2022 में पूर्व टेलीविजन होस्ट से राजनेता बने रवि लामिछाने ने किया था. दोनों का साथ आना उनके लिए फायदे का सौदा था, जिसे उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया.

भारत-नेपाल संबंधों में क्या बदलाव आएगा?

भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, गरीबी, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और खस्ताहाल शिक्षण इंतजामों से त्रस्त लोगों का उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला. खासकर युवा पुरानी स्थापित पार्टियों से कुछ ज्यादा ही नाराज नजर आए और उन्होंने RSP को हाथों-हाथ ले लिया. पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं में चुनाव से पहले एक समझौता हुआ था. जिसके तहत रवि लामिछाने पार्टी की कमान संभालेंगे, जबकि बालेंद्र शाह पीएम की गद्दी के दावेदार होंगे. अब चूंकि नतीजों की तस्वीर साफ हो रही है, इसलिए बालेन का पीएम बनना भी लगभग तय हो गया है.

अब सवाल उठता है कि अगर बालेन पीएम बनते हैं तो इससे भारत-नेपाल संबंधों में क्या बदलाव आएगा? इसका जवाब बालेंद्र शाह के अब तक के राजनीतिक अतीत में छिपा है. असल में वे आम चुनाव से पहले ही अपने भारत-विरोधी भाषणों और तानों के लिए कुख्यात रहे हैं. उन्होंने 2023 में भारत-विरोधी अभियान शुरू करते हुए नेपाल में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर बैन लगाने की मांग की थी.

भारत के खिलाफ आग उगलते रहे हैं बालेन

अपनी इस मांग को जायज ठहराने के लिए बालेंद्र शाह ने तर्क दिया कि बॉलीवुड की एक मूवी में माता सीता को भारत की बेटी के रूप में दिखाया गया था. जबकि वे नेपाल के जनकपुर में पैदा हुई थीं. उन्होंने अपनी तीखी जुबान यहीं तक नहीं रोकी और खुलकर पाकिस्तान का समर्थन भी किया.

मीडिया से बात करते हुए बालेन ने कहा, 'बॉलीवुड फिल्मों में पाकिस्तान को हमेशा बंदूकों और बमों की जगह के रूप में दिखाया जाता है. इसके चलते नेपाल- श्रीलंका समेत दूसरे देशों के लोग पाकिस्तान जाने से डरते हैं. उन्हें लगता है कि वहां पर केवल आतंकवादी रहते हैं. लिहाजा नेपाल में भारत की फिल्में नहीं चलनी चाहिए.'

नक्शा जारी कर भारतीय इलाकों को अपना बताया

भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए बालेंद्र शाह ने ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी किया. इस नक्शे में भारत के उन इलाकों को शामिल किया गया, जो 1816 के सुगौली संधि से पहले नेपाली शासन के अधीन थे. इस मुद्दे पर जब विवाद आगे बढ़ा तो वे अपनी बात पर अड़ गए और कदम पीछे खींचने से इनकार कर दिया.

बालेन ने कहा, 'भारत ने अपनी संसदीय नक्शा जारी कर उसे सांस्कृतिक कहा. इसलिए हमने भी ग्रेटर नेपाल का ऐतिहासिक नक्शा लगाया. इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए.'

क्या बालेन की जीत भारत से बिगाड़ेगी संबंध?

बालेंद्र शाह के पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड को देखते हुए कई लोग उनकी जीत को भारत के लिए खराब बता रहे हैं. उनका मानना है कि इससे पहले से तनाव के दौर से गुजर रहे भारत-नेपाल के संबंध और खराब हो सकते हैं. हालांकि जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट उनकी बात से सहमत नजर नहीं आते. उनका कहना है कि घरेलू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध, दो अलग-अलग विषय हैं. जिन्हें एक साथ मिलाकर नहीं चला जा सकता.

वे कहते हैं कि दूसरे मुल्कों के खिलाफ आग उगलकर आप चुनाव तो जीत सकते हैं लेकिन उन्हें अच्छी जिंदगी तभी दे सकते हैं, जब बाकी देशों के साथ आपके संबंध अच्छे हों. वे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक समय वे भी इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आए थे.

मोइज्जू को समझ आ गई सच्चाई

शासन के शुरुआती दिनों में उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाने वाले कई कदम भी उठाए. लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि भारत के बिना मालदीव सर्वाइव नहीं कर सकता. इस कड़वी सच्चाई ने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया और फिर उन्होंने भारत के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर संबंध सुधारने की कोशिश की.

विदेश नीति के एक्सपर्ट कहते हैं कि नेपाल के सामने भी ऐसी ही भौगालिक सच्चाई हैं, जिनके चलते वहां का कोई भी शासक चाहकर भी भारत से दूर नहीं जा सकता. सबसे पहली बात, दोनों मुल्कों में रोटी-बेटी का संबंध है और एक-दूसरे मुल्क में जाने के लिए पासपोर्ट-वीजा की जरूरत नहीं पड़ती. वहां की अर्थव्यवस्था भारत के ऊपर टिकी हुई है. भारत की ओर से जरूरत की अहम चीजें सप्लाई की जाती हैं, जिससे नेपाल में लोगों का जन-जीवन चलता है.

बालेंद्र शाह भी बढ़ाएंगे भारत से दोस्ती?

नेपाल के लाखों लोग भारत में रोजगार और पढ़ाई कर रहे हैं. इलाज के लिए भी उनका पसंदीदा ठिकाना भारत ही होता है. ये सब वे परिस्थितियां हैं, जो पीएम बनने पर बालेंद्र शाह पर सही रास्ते पर आने पर मजबूर कर सकती हैं. वहीं अगर उन्होंने नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की तरह भारत विरोधी राह चुनी तो इससे न केवल दोनों मुल्कों के रिश्ते खराब होंगे बल्कि नेपाल को भी भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा. इससे बदहाली की मार झेल रहा नेपाल और ज्यादा पिछड़ जाएगा.

साथ ही उन लाखों युवाओं के सपने भी चूर हो जाएंगे, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ नेपाल के चुनाव में बदलाव के लिए वोट डाला है. अब भविष्य में क्या होगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा. फिलहाल भारत अपने पड़ोसी नेपाल के चुनाव नतीजों को बड़े गौर से परख रहा है.