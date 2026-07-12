/ओमान तट के पास शिप पर अटैक, 11 भारतीय थे सवार... विदेश मंत्रालय बोला- तुरंत बंद हों ऐसे हमले

यह खतरनाक घटना रविवार को होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के पास हुई. यह समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के तेल व्यापार के लिए लाइफलाइन माना जाता है. इस हमले के तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने वैश्विक मंच पर अपनी गहरी चिंता जताते हुए कहा कि हम ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की निंदा करते हैं. इस इलाके में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, इन अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए बिना किसी रुकावट के व्यापार और जहाजों की आवाजाही को जल्द से जल्द बहाल किया जाए.