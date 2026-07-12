/ओमान तट के पास शिप पर अटैक, 11 भारतीय थे सवार... विदेश मंत्रालय बोला- तुरंत बंद हों ऐसे हमले

Oman Vessel Attack: मिडिल ईस्ट के समुद्री रूट पर जारी तनाव के बीच ओमान के तट के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले के बाद भारत सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने आधिकारिक बयान जारी कर ओमान तट पर कमर्शियल जहाज 'GFS गैलेक्सी' पर हुए इस हमले की बेहद कड़े शब्दों में निंदा की है.
इस हमले ने इसलिए भी भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं क्योंकि इस जहाज पर भारतीय नागरिक सवार थे. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, हमला होते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. जहाज पर सवार कुल 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है. बेहद दुखद बात यह है कि 1 भारतीय नागरिक अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश के लिए समंदर में सघन अभियान चल रहा है.
ओमान स्थित भारतीय दूतावास पल-पल की स्थिति पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए है. भारतीय राजनयिक ओमानी अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लापता भारतीय नागरिक के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. भारत सरकार ने संकट की इस घड़ी में त्वरित सहायता और सहयोग देने के लिए ओमान सरकार का आभार भी जताया है.
यह खतरनाक घटना रविवार को होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के पास हुई. यह समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के तेल व्यापार के लिए लाइफलाइन माना जाता है. इस हमले के तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने वैश्विक मंच पर अपनी गहरी चिंता जताते हुए कहा कि हम ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की निंदा करते हैं. इस इलाके में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, इन अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए बिना किसी रुकावट के व्यापार और जहाजों की आवाजाही को जल्द से जल्द बहाल किया जाए.
GFS गैलेक्सी पर हुआ ये हमला कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि यह अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते सैन्य टकराव का नतीजा है. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद घोषित कर दिया. चूंकि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, इसलिए ईरान के इस कदम से ग्लोबल शिपिंग लेन में भारी रुकावट आने का डर पैदा हो गया है.
ईरान के इस आक्रामक रुख के जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं.
वैश्विक मर्चेंट नेवी और मैरीटाइम वर्कफोर्स में भारतीय नाविकों की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है. लेकिन खाड़ी देशों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और इस ताजा क्रॉसफायर के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा दांव पर लग गई है. भारत सरकार ने युद्धरत सभी पक्षों और अंतरराष्ट्रीय ताकतों से बार-बार अपील की है कि वे इस लड़ाई में निर्दोष सिविलियन जहाजों और उनके क्रू मेंबर्स को निशाना न बनाएं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें.