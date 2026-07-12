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ओमान तट के पास शिप पर अटैक, 11 भारतीय थे सवार... विदेश मंत्रालय बोला- तुरंत बंद हों ऐसे हमले

GFS Galaxy: ओमान के तट के पास वाणिज्यिक जहाज 'GFS गैलेक्सी' पर हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है. जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता नागरिक के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

Written BySiddhant SibbalEdited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jul 12, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:10 PM IST
ओमान तट के पास शिप पर अटैक, 11 भारतीय थे सवार... विदेश मंत्रालय बोला- तुरंत बंद हों ऐसे हमले
Image Credit: GFS Galaxy

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