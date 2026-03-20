अमेरिका ने अपनी विदेशनीति पर... ओमान का ट्रंप पर निशाना, इजरायल पर भी लगाए गंभीर आरोप

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले के बाद पूरे खाड़ी देशों में तबाही का माहौल बन गया है. इस युद्ध के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करके दुनिया दुखती रग को दबा दिया है. इस रास्ते के ब्लॉक होने के साथ ही वैश्विक ऊर्जा का सोर्स बंद हो गया है जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों में ऊर्जा के श्रोत तेल और गैस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. ईरान की इस नाकेबंदी के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा सोर्स को लेकर मची खलबली के बीच अब जो खाड़ी देश अब तक मौन धारण किए हुए थे, वो भी इस युद्ध को लेकर बयानबाजी करने लगे हैं. ताजा मामला ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद अल बुसैदी का अमेरिकी विदेश नीति पर दिए गए बयान को लेकर है.

ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने अमेरिकी विदेश नीति पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि अमेरिका ने अपनी विदेश नीति से नियंत्रण खो दिया है. द इकोनॉमिस्ट में छपे एक लेख के मुताबिक विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने अमेरिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'ये युद्ध अमेरिका का है ही नहीं. इसमें उसे इजरायल ने बड़ी ही शातिराना अंदाज से खींच लिया है.' यहां पर अहम बात ये है कि ये बयान ओमान के विदेश मंत्री ने ऐसे ही नहीं दिया है, बल्कि यही बात अमेरिकी भी कह रहे हैं.

मिडिल ईस्ट में क्या है ओमान की भूमिका?

मध्य पूर्व की जटिल कूटनीति में ओमान लंबे समय से एक शांत और भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है. यही वजह है कि जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत की जरूरत पड़ी, तो दोनों देशों ने ओमान पर ही भरोसा जताया. ओमान के विदेश मंत्री इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहे और पर्दे के पीछे से संवाद को आगे बढ़ाते रहे. पिछले महीने जेनेवा में हुई एक अहम बैठक के दौरान माहौल काफी सकारात्मक नजर आ रहा था. ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच कोई बड़ा समझौता हो सकता है. बातचीत के दौरान ईरान ने संकेत दिए थे कि वह अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को कम करने, यहां तक कि उसे रोकने तक के लिए तैयार है.

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अमेरिका पर ओमान के विदेश मंत्री का तीखा हमला

ओमान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की इस जंग में भूमिका पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि अमेरिका का इस संघर्ष में शामिल होना एक बड़ी गलती साबित हो सकता है। उन्होंने इसे साफ शब्दों में 'आपदा' और 'बड़ी भूल' बताया. सैय्यद बद्र बिन हमद अल बुसैदी के मुताबिक, यह अमेरिका की अपनी लड़ाई नहीं है, बल्कि इजरायल के कारण वह इसमें खिंचता चला गया है. उनका आरोप है कि इजरायल ने ट्रंप प्रशासन को इस युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया. उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल जिन लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है, वे आसानी से पूरे होने वाले नहीं हैं. इसके लिए लंबे समय तक सैन्य अभियान चलाने पड़ेंगे और संभव है कि हालात ऐसे बनें कि अमेरिकी सैनिकों को भी जमीन पर उतरना पड़े. ओमान ने इस पूरे घटनाक्रम को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है और इसे लेकर गंभीर चिंता जताई है.

UAE और कतर भी ओमान के मंत्री दे चुके हैं चेतावनी

ऐसा नहीं है कि ओमान के मंत्री ने इस युद्ध को लेकर सिर्फ अमेरिका या इजरायल पर निशाना साधा हो, इसके पहले वो यूएई और कतर भी कूटनीतिक तरीके से आगाह कर चुके थे कि अगर यह युद्ध आगे बढ़ता है, तो पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मच सकती है. हालांकि, ओमान ने इस मुद्दे पर सबसे स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाया है. ओमानी मंत्री ने बिना लाग-लपेट के कहा कि अमेरिका अब इजरायल के हितों के लिए प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है, जिससे न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कानून कमजोर हो रहा है, बल्कि मध्य पूर्व की स्थिरता और संतुलन भी खतरे में पड़ रहे हैं.