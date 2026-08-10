/ओमान के समुद्र में तबाही! रूसी तेल ले जा रहे टैंकर में ब्लास्ट के बाद फैला भीषण तेल रिसाव, 390 वर्ग किमी में मचा हड़कंप

ओमान के तट से दूर समुद्र में तेल फैलने की घटना ने पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ा दी है. ओमानी सरकार के मुताबिक, समुद्र में करीब 390 वर्ग किलोमीटर के इलाके में तेल की परत फैल चुकी है. यह घटना उस समय सामने आई, जब रूस का कच्चा तेल लेकर जा रहे प्रतिबंधित जहाज कैरोलिन बेजेंगी को नुकसान पहुंचा. समुद्री सुरक्षा से जुड़े दो सूत्रों के मुताबिक, कैरोलिन बेजेंगी के चालक दल ने 8 जून को दक्षिणी यमन के मुकल्ला बंदरगाह के पास जहाज में आई परेशानी की सूचना दी थी.
शुरुआती आकलन में जहाज के भीतर विस्फोट होने की आशंका जताई गई थी. हालांकि, जहाज को आखिर किस वजह से नुकसान पहुंचा, इसकी अभी तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. ओमान सरकार ने भी घटना के कारण को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है.
ओमान के पर्यावरण प्राधिकरण ने सोमवार को पहली बार समुद्र में हुए तेल रिसाव के पर्यावरणीय असर से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की. सरकारी समाचार एजेंसी के जरिए जारी बयान में बताया गया कि तेल का दाग हॉलानियात द्वीप समूह के आसपास ओमान के दक्षिणी प्रांत के समुद्री क्षेत्र में फैला है. प्राधिकरण ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर अनुमान लगाया है कि तेल करीब 390 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैल चुका है. तेल की परत द्वीपों के उत्तर-पूर्व से मुख्य भूमि की तरफ बढ़ रही है. सबसे नजदीकी हिस्से में यह समुद्र तट से लगभग 7 किलोमीटर दूर बताई गई है.
रॉयटर्स की ओर से सैटेलाइट तस्वीरों और समुद्री परिवहन से जुड़े विशेषज्ञों के विश्लेषण में भी संकेत मिला कि 274 मीटर लंबे इस टैंकर से निकला तेल पिछले महीने के अंत तक समुद्र में फैलता जा रहा था. इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित असर को लेकर चिंता गहरा गई है. खासकर तटीय इलाकों और समुद्री जीवों पर इसके प्रभाव को लेकर आने वाले दिनों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
शिपिंग डेटा के अनुसार, यात्रा शुरू करने से पहले कैरोलिन बेजेंगी में रूसी कच्चा तेल लदा हुआ था. सार्वजनिक AIS ट्रैकिंग सिस्टम पर जहाज ने आखिरी बार 11 जून को यमन के तट के पास अपना सिग्नल प्रसारित किया था. यह जहाज पहले से ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के दायरे में है. यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने कैरोलिन बेजेंगी पर प्रतिबंध लगाए हैं. इन प्रतिबंधों के पीछे रूस से ईंधन के परिवहन में जहाज की कथित भूमिका को वजह बताया गया है.
इस घटना ने रूस की तथाकथित 'शैडो फ्लीट' को लेकर चल रही बहस को भी फिर सामने ला दिया है. पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस प्रतिबंधों से बचने और अपने तेल का निर्यात जारी रखने के लिए पुराने और कई बार खराब हालत वाले टैंकरों के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है. ऐसे जहाजों की उम्र और रखरखाव को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. ओमान के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव की मौजूदा घटना ने भी इस तरह के जहाजों से जुड़े पर्यावरणीय जोखिम को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है. फिलहाल ओमान का पर्यावरण प्राधिकरण समुद्र में फैले तेल को नियंत्रित करने और उसके असर को कम करने की कोशिश में जुटा है. आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि तेल का दाग तट के कितना करीब पहुंचता है और समुद्री पर्यावरण को इससे कितना नुकसान हुआ है.