ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत

US-Iran-Israel Conflict: ओमान के समुद्री एरिया में हुए हमलों में जहाज एमकेडी व्योम पर आग लगने से 3 भारतीयों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव से दुनियाभर में तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक कच्चे तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल आया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:09 AM IST
फोटो- X
फोटो- X

Israel-US-Iran War: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ओमान के समुद्री क्षेत्र में हुए हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. दो जहाजों में आग लगने की घटनाओं में कम से कम 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि की है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य जारी है.

भारतीय दूतावास के अनुसार, मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले टैंकर एमकेडी व्योम पर हमला हुआ, जिसके बाद जहाज में भीषण आग लग गई. यह जहाज मस्कट से करीब 52 नॉटिकल मील की दूरी पर था. दूतावास ने पुष्टि की कि जहाज पर सवार 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई. ओमान प्रशासन और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की मदद से शेष 21 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया. इनमें 16 भारतीय, 4 बांग्लादेशी और एक यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं. भारतीय मिशन ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.

 

विस्फोट के बाद लगी आग

ओमान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, टक्कर के कारण जहाज के इंजन रूम में विस्फोट हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई. समुद्री सुरक्षा केंद्र के समन्वय से पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक पोत एमवी सैंड की मदद से चालक दल को निकाला गया. जानकारी के अनुसार, ओमान की रॉयल नेवी का एक पोत क्षतिग्रस्त टैंकर पर नजर रखे हुए है और समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को नेविगेशन संबंधी चेतावनियां जारी की जा रही हैं. टैंकर में लगभग 59463 मीट्रिक टन माल लदा था.

एमवी स्काईलाइट पर भी हमला

इससे एक दिन पहले होर्मुज चैनल में एमवी स्काईलाइट नामक एक अन्य तेल टैंकर पर हमला हुआ था. इस हमले में चालक दल के चार सदस्य घायल हुए थे जिनमें भारत और ईरान के नागरिक शामिल हैं. ओमान में भारतीय मिशन ने बताया कि वह स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और लापता चालक दल के सदस्यों की तलाश के लिए खोज अभियान जारी है. लापता दो सदस्यों में से एक भारतीय नागरिक बताया जा रहा है.

होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ा खतरा

होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है. क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. हालिया हमलों के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है.

किसी भी जहाज को जला देंगे: ईरान

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक वरिष्ठ कमांडर ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को लेकर भी कड़ी चेतावनी दी है. IRGC से जुड़े जनरल सरदार जब्बारी ने कहा कि अगर कोई जहाज इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे जला दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: रियाद में US एबेंसी पर ईरान का ड्रोन अटैक, कतर ने गिराए ईरानी जेट; NATO ने जंग से बनाई दूरी

बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है. जनरल ने गार्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट में यह भी दावा किया कि ईरान तेल पाइपलाइनों को निशाना बनाएगा और इस क्षेत्र से तेल की एक भी बूंद बाहर नहीं जाने देगा. उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है.

