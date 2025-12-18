Advertisement
trendingNow13045088
Hindi Newsदुनिया4500 करोड़ की सुपरयॉट, 200 साल पुराना शाही महल..ओमान के सुल्तान की लग्जरी लाइफ देख चौंक जाएंगे आप

4500 करोड़ की सुपरयॉट, 200 साल पुराना शाही महल..ओमान के सुल्तान की लग्जरी लाइफ देख चौंक जाएंगे आप

Oman Sultan Haitham bin Tariq luxury lifestyle: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान दौरे पर हैं. जिसके चलते  ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक सुर्खियों में बने हुए हैं. ओमान में 281 सालों से अल बु सईद राजवंश का राज रहा है. इसी राजवंशी से आने वाले हैथम 2020 में सुल्तान बने थे. वो लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर हैं. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 18, 2025, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Haitham bin Tariq
Haitham bin Tariq

Oman Sultan Haitham bin Tariq luxury lifestyle: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ओमान में हैं. 17-18 यानी दो दिवसीय दौरे पर ओमान पहुंचे हैं. जहां वो सुल्तान हैथम बिन तारिक से मिलेंगे. पीएम मोदी के इस टूर से पहले ही हैथम बिन तारिक का नाम सुर्खियों में आ गया था. हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है. ओमान पर सालों से उन्हीं के परिवार का राज रहा है. वो अपनी पर्सनल लाइफ और सल्तनत को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं. जो भी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानता है, हैरान रह जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शौक खास हैं. वो अल बु सईद राजवंश से आते हैं और विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके पास बेशुमार दौलत है. आइए जानते हैं हैथम बिन तारिक की पर्सनल लाइफ और लाइफस्टाइल कैसी है.

fallback

हैथम बिन तारिक का जन्म 11 अक्टूबर 1955 को हुआ था. उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पेम्ब्रोक कॉलेज से शिक्षा हासिल की है. 1979 में विदेश सेवा कार्यक्रम (एफएसपी) से ग्रेजुएशन की डिग्री ले चुके हैं. मस्कट में जन्मे हैथम बिन तारिक ने काबूस के मंत्रिमंडल में विरासत और संस्कृति मंत्री के रूप में भी काम किया है. वो कई सालों तक यहां रहे. सुल्तान काबूस की मौत के बाद उन्हें वहां का सुल्तान बनाया गया. साल 2020 में जब पूर्व सुल्तान काबूस की मृत्यु हुई तो एक सीलबंद लाल लिफाफा खोला गया, जिसमें उत्तराधिकारी के रूप में हैथम का नाम था. लिहाजा बिना शोर-शराबा के उन्हें सुल्तान नियुक्त किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

हैथम बिन तारिक की पर्सनल लाइफ

हैथम बिन तारिक की पर्सनल लाइफ देखें तो उनकी शादी अहाद बिन्त अब्दुल्ला से हुई, जिन्हें अब ओमान की सल्तनत में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है. पत्नी अहाद से उनके 4 बच्चे हैं. सबसे बड़े बेटे का नाम सैयद थेयाजिन बिन हैथम है. साल 2021 में सुल्तान हैथम ने क्राउन प्रिंस की भूमिका बनाई थी, जिसके तहत उनके सबसे बड़े बेटे सैयद थेयाजिन को उत्तराधिकारी घोषित किया गया.

हैथम बिन तारिक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं

हैथम बिन तारिक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. वो दूसरी सबसे बड़ी सुपरयॉट (164 मीटर) के मालिक हैं, जिसका नाम ‘फुल्क अल सलामह’ है और इसकी कीमत 4500 करोड़ बताई जाती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि शाही सुविधाओं से लैस इस यॉट के रखरखाव में सालाना 451 करोड़ रुपये खर्च होते हैं. पिछले 281 सालों से हैथम का परिवार ओमान की सत्ता संभालता आ रहा है. जब भी ओमान में कोई खास अवसर होता है तो वहां शाही भोजन 48 घंटे तक रेत में दफन होकर पकाया जाता है, जिसका हैथम को खास शौक है. सुल्तान हैथम खास मेहमानों को ओमानी शाही निशान वाली महंगी रोलेक्स घड़ियां उपहार में देने के लिए जाने जाते हैं. ओमान का शाही परिवार उपहारों में भी परंपरा और सम्मान को महत्व देता है.

fallback

‘द मीडिएटर’ के नाम से मशहूर हैं हैथम

दुनिया भर में ओमान अपनी साफ छवि रखता है. उसके रिश्ते हर किसी से ठीक हैं. ओमान को अरब जगत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है. इसके पीछे सुल्तान हैथम की तटस्थ कूटनीति है. दावा किया जाता है कि अमेरिका-ईरान, इजराइल-हमास, ईरान न्यूक्लियर डील सबमें ओमान के सुल्तान अक्सर पर्दे के पीछे समाधान की राह बनाते आए हैं. इतिहास उठाकर देखें तो यमन संकट में ओमान एकमात्र खाड़ी देश था, जो तटस्थ रहा. उसने 25 हजार से अधिक यमनी शरणार्थियों को शरण दी. सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच वार्ता 2023 में मस्कट में हुई थी.

130 साल विंटेज फरारी के मालिक भी हैं

सुल्तान हैथम को विंटेज कारों का शौक है. उनके पास 130 साल पुरानी भाप से चलने वाली दुनिया की सबसे दुर्लभ फरारी और रोल्स रॉयस भी मौजूद हैं. इसके अलावा मर्सिडीज-मेबैक और बेंटले जैसी दुनिया की सबसे महंगी और चुनिंदा कारें भी शामिल हैं.

छह विशाल महल भी हैं

सुल्तान हैथम के रहने के लिए कई बड़े और खूबसूरत महल हैं. उनके पास छह विशाल महल बताए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध अल आलम पैलेस है, जो करीब 200 साल पुराना है. अल आलम पैलेस दिखने में बहुत ज्यादा भव्य नहीं है, लेकिन इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है. यह महल अपने सोने और नीले रंग के सामने वाले हिस्से के लिए जाना जाता है. इसके अलावा फ्लैग पैलेस भी खास है, जिसे साल 1972 में शाही निवास के रूप में दोबारा तैयार किया गया था. यह एक सफेद रंग का शानदार महल है, जिसमें संगमरमर का खूब इस्तेमाल किया गया है.

कई प्राइवेट जेट शामिल हैं

सुल्तान हैथम के पास ओमान रॉयल फ्लाइट के कई सरकारी विमान हैं, जिनमें बोइंग 747 जैसे बड़े जंबो जेट शामिल हैं. वे दुनिया भर की यात्रा छोटे बिजनेस जेट की बजाय इन्हीं विशाल विमानों से करते हैं. उनके पास आधुनिक हेलीकॉप्टर भी हैं. उनके पास “अल सैद” नाम की बेहद बड़ी और महंगी यॉट है, जो एक छोटे क्रूज जहाज जैसी है. इसमें लग्ज़री केबिन, मेडिकल रूम, मीटिंग हॉल और निजी सिनेमाघर तक मौजूद है.

1000 से ज्यादा अरबी घोड़े

ओमान के शाही अस्तबल में 1000 से ज्यादा अरबी घोड़े हैं. यह परंपरा सुल्तान काबूस के समय से चली आ रही है और आज भी शाही परिवार घुड़सवारी और घोड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देता है.

ये भी पढ़ें: ओमान के जिस सुल्‍तान से मिलेंगे पीएम मोदी, 281 साल पुराना है उनकी सल्‍तनत का इतिहास...

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Haitham bin Tariq

Trending news

AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
G RAM G Bill
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
BJP news
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, पत्‍थरों में जान फूंकने राम सुतार की कहानी
ram v sutar
माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, पत्‍थरों में जान फूंकने राम सुतार की कहानी
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम