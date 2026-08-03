/ओमान के पास टैंकर के नजदीक बड़ा धमाका, होर्मुज में बढ़ा तनाव; शांति वार्ता में बाधा डालने की कोशिश?

Oman tanker explosion: यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने रविवार देर रात को ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के नजदीक भारी धमाका होने की खबर दी है. यूकेएमटीओ के मुताबिक, यह घटना ओमान के खासाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में हुई. एजेंसी ने बताया कि घटना के बाद जहाज और उसके चालक दल के सभी सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं.
समुद्री अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, यूकेएमटीओ ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी जहाजों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना एजेंसी को देने की सलाह दी है.
यह समुद्री सुरक्षा से जुड़ी घटना ऐसे समय सामने आई है, जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन को लेकर तेहरान और मस्कट के बीच बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.
बीते रविवार को कैबिनेट को ओमान के साथ चल रही वार्ता की जानकारी देते हुए अराघची ने कहा कि बातचीत सही दिशा में जा रही है, जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है. ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक, उन्होंने कहा कि बातचीत अंतिम चरण में है, हालांकि उन्होंने इससे अधिक जानकारी साझा नहीं की.
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन से कहा कि ओमान के साथ संशोधित नेवल रूट (समुद्री मार्ग) को लेकर जल्द ही सहमति बनने की संभावना है.
बकाई ने कहा, 'हम जल्द ही ऐसे मार्ग पर सहमत होंगे जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य होगा. यह न तो उत्तरी मार्ग होगा और न ही दक्षिणी, बल्कि ऐसा मार्ग होगा जो दोनों देशों के संप्रभु अधिकारों का सम्मान करेगा और हमारे राष्ट्रीय हितों तथा सुरक्षा की रक्षा करेगा.'
हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि मस्कट के साथ किसी संभावित समझौते का मतलब यह नहीं होगा कि रणनीतिक जलमार्ग पूरी तरह से फिर से खोल दिया जाएगा.
इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से आवाजाही के अधिकारों को लेकर विवाद के कारण पिछले महीने सैन्य हमलों का नया दौर शुरू हुआ था, जब तेहरान ने जहाजों की आवाजाही को ईरानी तट से सटे एक चैनल तक सीमित कर दिया था.
वहीं, समुद्री खुफिया कंपनी Kpler ने शुक्रवार को बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही में हाल के दिनों में तेज गिरावट दर्ज की गई है.
आपको बताते चलें कि बातचीत और धमाके जैसे ये क्षेत्रीय घटनाक्रम ऐसे समय सामने आए हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को फिलहाल टालने पर सहमति जताई है. उनका कहना है कि संभावित समझौते के लिए आवश्यक रूपरेखा तय हो चुकी है.
अमेरिका और इजरायल द्वारा 28 फरवरी को ईरानी ठिकानों पर अचानक किए गए संयुक्त हमलों के बाद दोनों पक्षों के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हो गया था. इसके बाद बीच-बीच में कूटनीतिक बातचीत हुई, जिससे कुछ समय के लिए तनाव कम हुआ, लेकिन स्थिति बेहद नाजुक बनी रही.
पिछले महीने दोबारा हमले शुरू होने के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका फिर गहरा गई थी. ट्रंप पहले ही ईरान को बहुत कड़ी कार्रवाई की धमकी दे चुके थे. रिपोर्टों में कहा गया था कि ईरान के प्रमुख ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके चलते मध्य पूर्व में अमेरिका के सभी राजनयिक मिशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया था.