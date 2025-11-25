Advertisement
trendingNow13017874
Hindi Newsदुनिया

OMG! मृत मान ली गई महिला ताबूत में मिली जिंदा, अंतिम संस्कार से पहले मची सनसनी

Thailand Woman back from dead: थाईलैंड के नोनथाबुरी प्रांत में स्थित बौद्ध मंदिर वाट रत प्रखोंग थाम में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दाह संस्कार की तैयारी के दौरान एक 65 वर्षीय महिला जिसे मृत समझ लिया गया था अचानक अपने ताबूत के भीतर हिलने लगी. मंदिर के कर्मचारी अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे कि अचानक हुई इस हरकत ने सभी को चौंका दिया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 25, 2025, 04:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

थाईलैंड के नोनथाबुरी प्रांत में स्थित बौद्ध मंदिर वाट रत प्रखोंग थाम में उस समय हड़कंप मच गया जब दाह संस्कार की तैयारी के दौरान एक महिला, जिसे मृत घोषित माना जा रहा था अचानक अपने ताबूत के अंदर हिलती-डुलती दिखाई दी. मंदिर के कर्मचारी अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे कि तभी यह चौंकाने वाली घटना सामने आई. मंदिर के फेसबुक पेज पर साझा किए गए वीडियो में 65 वर्षीय महिला को एक सफेद ताबूत में शांत अवस्था में लेटा हुआ दिखाया गया है. परिवारजन पहले ही अंतिम विदाई दे चुके थे और कोई असामान्य संकेत नहीं दिख रहा था. इसके कुछ ही देर बाद ताबूत में अचानक हरकत हुई, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया.

मंदिर के महाप्रबंधक पायरत सूदथूप के मुताबिक, सबसे पहले ताबूत के भीतर से हल्की दस्तक सुनाई दी. कर्मचारी पहले इसे भ्रम समझ बैठे, लेकिन दस्तक दोबारा सुनाई देने पर ताबूत खोलने का निर्णय लिया गया. सूदथूप ने बताया कि ढक्कन हटाते ही महिला ने हल्कीसी आंखें खोलीं जिससे स्पष्ट हुआ कि वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी.

परिवार को कैसे हुआ भ्रम?

Add Zee News as a Preferred Source

महिला का भाई ने बताया कि वह दो वर्षों से बिस्तर पर थीं और हाल के दिनों में उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई थी. दो दिन तक सांसों की कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर परिवार ने मान लिया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है. परिवार उन्हें अंगदान की इच्छा के मद्देनजर बैंकॉक के एक अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र न होने के कारण अस्पताल ने शव लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद वे मुफ्त दाह संस्कार की सुविधा के लिए मंदिर पहुंचे, जहां कागजात की आवश्यकता बताई गई. इसी दौरान ताबूत के भीतर से आई दस्तक ने पूरा घटनाक्रम बदल दिया. मंदिर कर्मचारियों ने महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. बाद में मंदिर के मठाधीश ने घोषणा की कि उनके उपचार का पूरा खर्च मंदिर वहन करेगा. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Thailand

Trending news

CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
Bhagwant Mann
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
Chirag Paswan
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
karnataka
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
Karnatka
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
Drugs case
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?
Mumbai terror attack
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?
मुंबई में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़; मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस
Mumbai News
मुंबई में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़; मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस
'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
Mumbai terror attack
'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
Singer Zubeen Garg
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा