'अगले 72 घंटों में होगी शांतिवार्ता', ईरान के साथ सीजफायर के बीच ट्रंप ने दी गुड न्यूज?

अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता जल्द हो सकती है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ऐसे ही संकेत दिए हैं. ट्रंप ने कहा कि शांतिवार्ता अगले 36 से 72 घंटों के भीतर फिर से शुरू हो सकती है. इससे पहले 20 अप्रैल को पाकिस्तान में शांतिवार्ता होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं.
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Iran and US War: ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर आज समाप्त होने वाला था, इससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा संघर्षविराम की समयसीमा बढ़ा दी. इसके बाद ट्रंप ने एक नया बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ शांतिवार्ता के दूसरे दौर को लेकर शुक्रवार तक अच्छी खबर आ सकती है.
दरअसल, न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में इस्लामाबद के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शांतिवार्ता अगले 36 से 72 घंटों के भीतर फिर से शुरू हो सकती है. इससे पहले दूसरे दौर की वार्ता को लेकर सस्पेंस देखने को मिला. वहीं, जब ट्रंप ने मीडिया ने पूछा कि क्या इस वार्ता में कोई हल निकलेगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह संभव है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले 72 घंटें में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता शुरू होने के संकेत ट्रंप ने दे तो दिए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या वह दिन शुक्रवार को होगा. हालांकि, ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी की ओर से ट्रंप के दावे को फिर से गलत बताया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति पर झूठ बोलने का भी आरोप लगा. एक्स पर एक पोस्ट में ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी की ओर से लिखा गया कि ट्रंप ने फिर झूठ बोला. ईरान ने फिलहाल शुक्रवार को बातचीत करने का कोई फैसला नहीं लिया है.
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गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब उन्होंने शांति वार्ता के लिए अधिक समय देने के लिए ईरान के साथ अमेरिकी युद्धविराम को बढ़ा दिया था. दरअसल, तेहरान ने पाकिस्तान मे होने वाली दूसरे दौर की वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया था. सबसे खास बात है कि यह पहला मौका है, जब अमेरिका ने ईरान के अगले कदम के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है.
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