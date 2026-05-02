ईरान से लौटते हुए क्यूबा पर भी कब्जा कर लेंगे... ट्रंप बोले- वो देखते ही सरेंडर कर देंगे

Donald Trump on Cuba: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को मजाक में कहा कि US नेवी ईरान से घर लौटते समय क्यूबा से भिड़ेगी. रेमंड F क्राविस सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में नॉन-प्रॉफिट फोरम क्लब ऑफ द पाम बीचेस के सामने अपने भाषण में ट्रंप ने कहा,'क्यूबा में कुछ समस्याएं हैं.' ट्रंप ने आगे कहा,'ईरान से वापस आते समय, हम अपने किसी बड़े जहाज को, शायद USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां भेजेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है. वह जहाज तट से लगभग 100 गज की दूरी पर रुकेगा और वे कहेंगे, 'बहुत-बहुत धन्यवाद. हम हार मानते हैं.'

ट्रंप प्रशासन पिछले कई महीनों से क्यूबा की सरकार पर बड़े सुधार करने का दबाव बनाने के लिए एक अभियान चला रहा है. इस दौरान, ट्रंप ने बार-बार धमकी दी है कि अपनी मांगें मनवाने के लिए अमेरिका इस द्वीप के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है. अधिकारियों ने बुधवार को अदालत में दी गई जानकारी में बताया कि शनिवार रात को वॉशिंगटन हिल्टन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के डिनर में घुसने की कोशिश करने और अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करने का आरोप लगने के बाद, ट्रंप पहली बार किसी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

मजाकिया अंदाज में दे दिया बड़ा मैसेज

डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भले ही हल्के-फुल्के और मजाकिया अंदाज में हो, बल्कि इसे एक बड़े इशारे के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि हाल के महीनों में अमेरिका क्यूबा सरकार पर बड़े राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के लिए लगातार दबाव बना रहा है. ट्रंप पहले भी कई बार यह कह चुके हैं कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गईं तो अमेरिका सैन्य विकल्प पर भी विचार कर सकता है. उन्होंने अपने भाषण में ईरान का जिक्र करते हुए यह भी संकेत दिया कि अमेरिका एक साथ अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखाने की स्थिति में है, जिससे यह बयान व्यापक जियो-पॉलिटिकल संदर्भ में और महत्वपूर्ण हो जाता है.

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एक दिन पहले ही लिया सख्त एक्शन

दूसरी तरफ देखने वाली बात यह भी है कि ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया, जब व्हाइट हाउस द्वारा क्यूबा के प्रति अपनी नीति को और सख्त करने के संकेत मिले हैं. शुक्रवार को इससे पहले, ट्रंप ने क्यूबा सरकार पर प्रतिबंधों को और बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया था. अल जजीरा के मुताबिक, अमेरिका के नए प्रतिबंध उन व्यक्तियों और समूहों पर केंद्रित हैं जो क्यूबा सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की मदद करते हैं. ये कदम उन लोगों को भी निशाना बनाते हैं, जो भ्रष्टाचार, गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों में शामिल हैं या क्यूबा सरकार के अधिकारी या समर्थक के रूप में काम कर रहे हैं.