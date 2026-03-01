ट्रंप का एक इशारा और सेना ने ईरान पर बरपा दिया कहर, CENTCOM ने वीडियो जारी कर दुनिया को दिखाई ताकत

Advertisement
US Army Central Command News: ट्रंप का एक इशारा मिलते ही अमेरिकी सेना ने ईरान पर कहर बरपा दिया है. अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी करके दुनिया को अपनी दिखाई ताकत दिखाई है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 01, 2026, 02:44 AM IST
US Army Central Command Attack on Iran: राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जवाबी कार्रवाई का आदेश दिए जाने के बाद अब अमेरिकी फौज भी पूरी क्षमता के साथ ईरान पर हमले कर रही है. इजरायल के साथ तालमेल करके हो रहे इन हमलों से ईरान में जगह-जगह तबाही मची है. इन हमलों की अगुवाई कर रही अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो डालकर अपनी कार्रवाई के बारे में बताया है. 

'CENTCOM बल जबरदस्त और अटूट प्रहार कर रहे'

CENTCOM ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा उद्देश्य ईरानी शासन से आने वाले तत्काल खतरों को समाप्त करके अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है. राष्ट्रपति ने साहसिक कार्रवाई का आदेश दिया. CENTCOM बल अब एक जबरदस्त और अटूट प्रहार कर रहे हैं.'

संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से जारी किए गए वीडियो फुटेज में पूरे एक्शन को दिखाया गया है. इसमें युद्धपोतों से दागी गई मिसाइलों, विमानवाहक पोतों के डेक से उड़ान भरते फाइटर जेट्स और ईरानी लक्ष्यों पर सटीक हमले दिखाए गए हैं. 

ईरान की ड्रोन फैक्ट्री और सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

CENTCOM के अनुसार, जिन संपत्तियों को निशाना बनाया गया उनमें ईरानी ड्रोन फैक्ट्री और देश की सैन्य संरचना से जुड़ी सुविधाएं शामिल थीं. उन्होंने ईरान की सैटेलाइट से जुड़ी क्षमताएं भी शामिल थीं, जिन्हें अब नष्ट कर दिया गया है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना की ओर से ये वीडियो और तस्वीरें ऐसे वक्त में जारी किए गए हैं. जब ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमलों का दौर जारी है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके ईरान को धमकी दी है. उन्होंने पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि यह अभियान ईरान की सैन्य क्षमताओं को  नष्ट कर देगा और उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेगा. 

ईरान ने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए- ट्रंप

उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए. उसने परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के हर अवसर को ठुकरा दिया. जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. 

दोस्त पर हुआ वार तो क्या अब पाकिस्तान मारेगा ईरान पर मिसाइलें? शहबाज ने मिलाया MBS को फोन, बोले- हम साथ खड़े हैं

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस सैन्य अभियान में खामेनेई के मारे जाने का दावा किया है. जिसे ईरान ने खारिज कर दिया. ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि देश का शीर्ष नेतृत्व जीवित है और दुश्मनों के हमलो का जोरदार जवाब दिया जाएगा. 

कई देशों ने बंद कर दिए अपने एयरस्पेस

रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान की ओर से खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन अटैक किए गए. इनमें से बहुत सारी मिसाइलें सिविल इलाकों में गिरी, जिससे कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत समेत आसपास के दुश्मनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. 

ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए इन देशों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए. हालात देखते हुए कई देशों ने अपने एयरस्पेस अस्थाई रूप से बंद कर दिए हैं. साथ ही व्यावसायिक उड़ानों का रूट बदला गया है. 

