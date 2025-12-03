Advertisement
दुनिया का एकमात्र देश, जिसे दिया गया महिला का नाम; खूबसूरती देखकर लोग यहां जाने से खुद को रोक नहीं पाते...

Which Country is Named After a Woman: दुनिया भर में केवल एक ही ऐसा देश है, जिसका नाम एक महिला के नाम पर रखा गया है. ये देश प्राचीन सभ्यताओं और संघर्षों के साथ-साथ सुंदर नेचर के लिए भी जाना जाता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 05:13 PM IST
Saint Lucia History: दुनिया भर में बहुत से देश हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इन देशों में केवल एक ही ऐसा देश है, जिसका नाम एक महिला के नाम पर रखा गया है. नीले समुद्र, हरे-भरे पहाड़ और शांत वातावरण के बीच बसे 'सेंट लूसिया' का नाम 'aint Lucy of Syracuse' पर रखा गया है. ये देश पूर्वी कैरेबियन का एक छोटा सा द्वीप है, जो न सिर्फ अपनी अनोखी पहचान, बल्कि नेचुरल सुंदरता के कारण यात्रियों की पसंद बनता है. इस खबर में हम आपको इस देश के बारे में डीटेल में बताएंगे. 

 

नाम के पीछे छिपी की कहानी
सेंट लूसिया का नाम एक महिला 'Saint Lucy of Syracuse' के सम्मान पर रखा गया था. ऐसा मानते हैं कि फ्रांसीसी नाविक इस देश में उस पहुंचे थे, जब यहां Saint Lucy का पर्व मनाया जा रहा था. इसलिए इस द्वीप को 'सेंट लूसिया' कहा जाने लगा. इसी वजह से दुनिया भर में ये एकमात्र ऐसा देश है, जिसका नाम किसी महिला के नाम पर है. आपको बता दें, फ्रांसीसी नाविकों के आने से पहले यहां रह रहे आदिवासी इस द्वीप को लुआनालाओ और हेवानोरा जैसे नामों से पुकारते थे. इस  नाम का मतलब 'इगुआना का द्वीप' है. 

सभ्यताओं और संघर्षों से भरा इतिहास
ये प्राचीन सभ्यताओं और संघर्षों ले भरे इतिहास वाला द्वीप है. ये द्वीप शुरुआत में अरावाल और बाद में कैलिनागो जनजाति के कंट्रोल में था. वहीं 17वीं सदी में फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ने इस द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश की और लगभग 14 बार इसे लेकर युद्ध किए. वहीं लगातार हाथ बदलने के कारण इसे 'हेलेन ऑफ द वेस्ट' भी कहा जाता है. अंत में 1814 में ब्रिटेन ने इस देश पर स्थायी कब्जा कर लिया. वहीं समय के साथ यहां प्रतिनिधि सरकार भी बनी और 22 फरवरी 1979 को सेंट लूसिया को पूरा तरह स्वतंत्र कर दिया गया. लेकिन आज भी यह देश कॉमनवेल्थ का सदस्य है. 

 

छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश
सेंट लूसिया छोटा लेकिन बेहद खूबसूत कैरेबियन देश है. शांत और नेचुरल खूबसूरती वाला ये देश करीब 617 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला है. वहीं 2018 में यहां की आबादी लगभग 1.8 लाख थी और इस देश की राजधानी कैस्ट्रिज है. ये द्वीप विंडवर्ड द्वीपों का हिस्सा है और अपने साफ नीले समुद्र, ऊंचे ज्वालामुखीय पर्वतों और हरे-भरे जंगलों के लिए दुनिया भर में फेमस है. इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र, OAS, WTO और CARICOM जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक्टिव मेंबर है. सेंट लूसिया की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है.  

 

Reetika Singh

