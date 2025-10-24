Advertisement
अमेरिकी ड्रीम के पीछे भागे भाई बहन आमिर-सुरैया-बानो, ट्रंप की नीति ने इन सबको अलग मुल्‍कों में छोड़ दिया

One family fled Afghanistan Then US deportations: हुसैनी भाई-बहन-अमीर, सुरैया और बानो अफगानिस्तान से तालिबान के दमन से बचकर अमेरिका में शरण की उम्मीद लेकर पहुंचे. लेकिन ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियों ने उनके सपनों को तोड़ दिया. सीमा पर बिछड़े, अब बहनें दक्षिण और मध्य अमेरिका में फंसी हैं, जबकि अमीर अफगानिस्तान लौट गया, जहां डर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 24, 2025, 01:57 PM IST
Afghanistan US deportations: अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्मों से बचने के लिए हुसैनी परिवार ने अपनी जान की बाजी लगाई. 21 साल के अमीर उनकी 26 साल की बहन सुरैया और 27 साल की बानो ने पैदल, नाव, बस और हवाई जहाज से 17,500 मील का खतरनाक सफर तय किया. मेक्सिको की तिजुआना-सैन डिएगो सीमा पर पहुंचकर उन्हें लगा कि अब अमेरिका में नई जिंदगी मिलेगी. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उनकी सख्त आव्रजन नीतियों ने इस परिवार को तितर-बितर कर दिया.

तालिबान का खौफ और सपनों का पीछा
एसोसिएटेड प्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, हुसैनी परिवार काबुल के बाहरी इलाके में रहता था, जहां हजारा समुदाय को सदियों से हिंसा और भेदभाव झेलना पड़ा है. 2001 में तालिबान के सत्ता से हटने के बाद हजारा लोगों को कुछ राहत मिली. सुरैया ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू की और अमीर शादियों में डीजे बनकर संगीत की दुनिया में नाम कमा रहा था. सुरैया ने कहा, “मैंने कभी अमेरिका जाने का नहीं सोचा. मैं बस अपने माता-पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहती थी.” लेकिन 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने फिर कब्जा कर लिया. तालिबान ने महिलाओं की पढ़ाई पर रोक लगा दी और संगीत को इस्लाम के खिलाफ बताकर प्रतिबंधित कर दिया. सुरैया को पुरुषों के साथ पढ़ने से रोका गया, और बाद में उन्हें डेंटिस्ट्री पढ़ने के लिए मजबूर किया गया. अंततः महिलाओं की उच्च शिक्षा पर पूरी तरह पाबंदी लग गई. अमीर का काम भी छिन गया जब तालिबान ने 2023 में संगीत पर रोक लगाई और 2024 में 21,000 से ज्यादा वाद्ययंत्र नष्ट करने का दावा किया. 

अमेरिका में टूटे सपने
हुसैनी परिवार ने 2021 में अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया. लंबे और जोखिम भरे सफर के बाद वे 24 जनवरी को मेक्सिको की सीमा पर पहुंचे, जहां उनकी शरण के लिए अपॉइंटमेंट थी. लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने शरण नीतियों को सख्त कर दिया. सीमा पर अमीर को उसकी बहनों से अलग कर दिया गया. सुरैया ने बताया, “हम अपने सफर के अंत तक पहुंच गए थे… और हमारी उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं. हमें कोई सवाल नहीं पूछा गया, न हमारे डर की वजह जानी गई. यह बहुत क्रूर था.”

बिखरा परिवार, बिखरे सपने
ट्रंप प्रशासन की नीतियों के तहत शरणार्थियों को दूर-दराज के खतरनाक इलाकों में भेजा जाने लगा. अब सुरैया दक्षिण अमेरिका के किसी अनजान कोने में जिंदगी गुजार रही है, बानो मध्य अमेरिका में फंसी है, और अमीर वापस अफगानिस्तान लौट गया, जहां तालिबान का डर हर पल उसे सताता है. हजारा समुदाय पर हमले और भेदभाव अब भी जारी हैं. 

क्या बचा है अब?
हुसैनी परिवार की कहानी उन लाखों शरणार्थियों की पीड़ा को बयां करती है, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में सब कुछ छोड़ देते हैं. अमेरिका, जिसने कभी अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की मदद भेजी थी, अब सख्त नीतियों के साथ शरणार्थियों को ठुकरा रहा है. यह कहानी सिर्फ हुसैनी परिवार की नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की है, जिनके सपने सख्त आव्रजन नीतियों की भेंट चढ़ रहे हैं.  

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

