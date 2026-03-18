ईरान से जंग के बीच न्यू मेक्सिको में अमेरिकी एयरफोर्स पर तड़तड़ाई गोलियां, 1 की मौत, गोलीबारी के बाद सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी अपील

New Mexico Shooting: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग हो रही है. इसी बीच न्यू मेक्सिको के US एयर फोर्स बेस पर गोलीबारी हुई. इस गोलीबारी की चपेट में आने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल हो गया है. इस घटना की वजह से दहशत मच गई है. गोलीबारी के बाद अलामोगोर्डो के पास होलोमन एयर फोर्स बेस में लॉकडाउन लगा दिया गया था. हालांकि कुछ समय बाद में हटा दिया गया.

नहीं मिल पाई है जानकारी

गोलीबारी में घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है. बेस पर सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने ये भी बताया कि अब कोई खतरा नहीं है, ये गोलीबारी क्यों हुई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. गोलीबारी में जान गंवाने वाले के बारे में भी अभी जानकारी नहीं हासिल हुई है.

सिक्योरिटी फोर्स ने की बड़ी अपील

इस घटना के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी अपील करते हुए लोगों से कहा कि वे घटना के बारे में सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट न करें और इसके बजाय किसी भी सवाल के लिए 49वें विंग पब्लिक अफेयर्स ऑफिस से 575-572-7381 पर संपर्क करें. 240-स्क्वायर-किलोमीटर के बेस में 49th विंग है. जो नेशनल सिक्योरिटी के काम में मदद करता है और इसमें लड़ाई के लिए तैयार एयरमैन और गार्डियन भी शामिल हैं.

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पहले भी हुई है गोलीबारी

कुछ महीने पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के पास भी गोलीबारी हुई थी. जिसकी चपेट में आने से 2 अमेरिकी सुरक्षा कर्मी और 1 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए थे. इस गोलीबारी की वजह से चारों तरफ हड़कंप मच गया था. हमले के बाद अमेरिका के नेशनल गार्ड्स ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया था. इसके अलावा अमेरिका के रोड आइलैंड स्थित प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी (Brown University) में भीषण गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हमलावर ने 'बारस एंड होली इंजीनियरिंग' बिल्डिंग में फाइनल परीक्षा के दौरान 40 से अधिक राउंड फायरिंग की. (AP)