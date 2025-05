चीन पहुंचे 10 से ज्यादा देश, पाकिस्तान को दिया बड़ा मैसेज...पहलगाम पीड़ितों के लिए एक मिनट का मौन रखा

Shanghai: 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए पीड़ितों की याद में शुक्रवार को शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक मिनट का मौन रखा. एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, 'शुभारंभ के बाद एक हाईलेवल रणनीतिक वार्ता और फायरसाइड चैट का आयोजन किया गया, जिसमें 10 से ज्यादा देशों के महावाणिज्यदूत ( Consulate General ) और प्रमुख व्यापारिक नेताओं ने हिस्सा लिया. यह प्रोग्राम इस बात का प्रमाण है कि कैसे इनोवेशन और रणनीतिक सोच अब भारत की पहुंच वैश्विक केंद्र में हैं.

In an event organized by Consulate General of India in Shanghai to launch the book “Hardware to Code”, a minute of silence was observed in memory of the victims of #PahalgamTerroristAttack

The event was attended by members of Diplomatic Corps, members of Indian diaspora and… pic.twitter.com/Up8FMHofXO

— India In Shanghai (@IndiaInShanghai) May 9, 2025