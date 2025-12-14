सिडनी में यहूदी त्योहार मना रहे लोगों के नरसंहार पर बड़ा खुलासा, दो हमलावरों में एक का नाम नावेद अकरम

Sydney Bondi Beach shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी त्योहार हनुका को मना रहे इजरायली मूल के कई लोगों को एक हमले में मौत के घाट उतार दिया गया. दुख की घड़ी में पूरा भारत इजरायल के लोगों के साथ है. भारत और इजरायल में काफी समानताएं हैं. दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए यहूदियों के नरसंहार को लेकर ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बड़ा दावा किया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिन दो हमलावरों ने 12 यहूदियों को असॉल्ट रायफल से भूनकर मौत के घाट उतार दिया उसमें से एक का नाम नावेद अकरम है.

कैसे हुई वारदात?

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर अत्याधुनिक हथियारों से दो हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई. रविवार का दिन होने के कारण भारी संख्या में लोग त्योहार मनाने इकट्ठा हुए थे. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहूदियों की तादाद अच्छी खासी थी. ये सभी यहां पर आठ दिवसीय पवित्र पर्व हनुक्का के पहले दिन के समारोह के लिए एकत्रित हुए थे.

एक हमलावर मारा गाया

स्थानीय मीडिया के अनुसार पुलिस ने दोनों ही हमलावरों को पकड़ लिया है. इस बीच प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने गोलीबारी पर एक बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि बोंडी के दृश्य चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं. पुलिस और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स लोगों की जान बचाने के लिए मौके पर काम कर रहे हैं. मेरी संवेदनाएं हर पीड़ित व्यक्ति के साथ हैं. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में एक हमलावार मौके पर ढेर हो गया है. हालांकि मरने वाला आतंकी नावेद अकरम है या कोई और इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है.

बास-बाल बचे माइकल वॉन

इस फायरिंग में पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन के बाल-बाल बचने की खबर आ रही है. वो भी हमले के दौरान बीच पर मौजूद थे. यहूदियों को ऑस्ट्रेलिया में निशाना बनाने का ये ऐसा पहला मामला है. कट्टरपंथियों के अपराध करने के तरीके यानी मॉडस अप्रैंडी की बात करें तो वो दूसरे धर्म के लोगों को पूजा-पाठ करते समय जैसा कि दिल्ली में कई साल पहले दीवाली के त्योहार पर बम धमाके हुए थे. बनारस में संकट मोचन मंदिर और कचेहरी समेत कई जगह बम ब्लास्ट हुए थे.

कट्टरपंथी आतंकवादियों की मॉडस अप्रैंडी

कट्टरपंथी रेडिकल आतंकवादी त्योहार मना रहे लोगों को भी निशाना बनाते हैं, क्योंकि निहत्थे लोगों को टारगेट करना आसान होता है. भारत में इसी साल पहलगाम में 23 हिंदुओं को नाम पूछकर, उनकी पहचान सुनिश्चित कर आतंकवादियों ने सबको गोलियों से भूनते हुए उनका नरसंहार कर दिया था. हिंदुओं के अलावा यहूदियों को भी मिटाने की मानसिकता से अक्सर उनपर घात लगाकर हमले पहले भी हो चुके हैं.