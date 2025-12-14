Advertisement
trendingNow13040730
Hindi Newsदुनियासिडनी में यहूदी त्योहार मना रहे लोगों के नरसंहार पर बड़ा खुलासा, दो हमलावरों में एक का नाम नावेद अकरम

सिडनी में यहूदी त्योहार मना रहे लोगों के नरसंहार पर बड़ा खुलासा, दो हमलावरों में एक का नाम नावेद अकरम

Australia Bondi Beach shooting: सिडनी में बड़े पैमाने पर यहूदियों का नरसंहार किया गया है. दो आतंकवादियों ने 14 दिसंबर को  '7 अक्टूबर इजरायल पार्ट-2! यानी हमास जैसे हमले को अंजाम दिया. ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है. बोंडी बीच पर हुई गोलीबारी में पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन बाल-बाल बच गए, वो भी वहां मौजूद थे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 14, 2025, 04:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिडनी में यहूदी त्योहार मना रहे लोगों के नरसंहार पर बड़ा खुलासा, दो हमलावरों में एक का नाम नावेद अकरम

Sydney Bondi Beach shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी त्योहार हनुका को मना रहे इजरायली मूल के कई लोगों को एक हमले में मौत के घाट उतार दिया गया. दुख की घड़ी में पूरा भारत इजरायल के लोगों के साथ है. भारत और इजरायल में काफी समानताएं हैं. दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए यहूदियों के नरसंहार को लेकर ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बड़ा दावा किया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिन दो हमलावरों ने 12 यहूदियों को असॉल्ट रायफल से भूनकर मौत के घाट उतार दिया उसमें से एक का नाम नावेद अकरम है. 

कैसे हुई वारदात?

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर अत्याधुनिक हथियारों से दो हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई. रविवार का दिन होने के कारण भारी संख्या में लोग त्योहार मनाने इकट्ठा हुए थे. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहूदियों की तादाद अच्छी खासी थी. ये सभी यहां पर आठ दिवसीय पवित्र पर्व हनुक्का के पहले दिन के समारोह के लिए एकत्रित हुए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

एक हमलावर मारा गाया

स्थानीय मीडिया के अनुसार पुलिस ने दोनों ही हमलावरों को पकड़ लिया है. इस बीच प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने गोलीबारी पर एक बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि बोंडी के दृश्य चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं. पुलिस और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स लोगों की जान बचाने के लिए मौके पर काम कर रहे हैं. मेरी संवेदनाएं हर पीड़ित व्यक्ति के साथ हैं. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में एक हमलावार मौके पर ढेर हो गया है. हालांकि मरने वाला आतंकी नावेद अकरम है या कोई और इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है.

बास-बाल बचे माइकल वॉन

इस फायरिंग में पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन के बाल-बाल बचने की खबर आ रही है. वो भी हमले के दौरान बीच पर मौजूद थे. यहूदियों को ऑस्ट्रेलिया में निशाना बनाने का ये ऐसा पहला मामला है. कट्टरपंथियों के अपराध करने के तरीके यानी मॉडस अप्रैंडी की बात करें तो वो दूसरे धर्म के लोगों को पूजा-पाठ करते समय जैसा कि दिल्ली में कई साल पहले दीवाली के त्योहार पर बम धमाके हुए थे. बनारस में संकट मोचन मंदिर और कचेहरी समेत कई जगह बम ब्लास्ट हुए थे.

कट्टरपंथी आतंकवादियों की मॉडस अप्रैंडी 

कट्टरपंथी रेडिकल आतंकवादी त्योहार मना रहे लोगों को भी निशाना बनाते हैं, क्योंकि निहत्थे लोगों को टारगेट करना आसान होता है. भारत में इसी साल पहलगाम में 23 हिंदुओं को नाम पूछकर, उनकी पहचान सुनिश्चित कर आतंकवादियों ने सबको गोलियों से भूनते हुए उनका नरसंहार कर दिया था. हिंदुओं के अलावा यहूदियों को भी मिटाने की मानसिकता से अक्सर उनपर घात लगाकर हमले पहले भी हो चुके हैं.

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Sydney shooting

Trending news

'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
rahul gandhi news
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
Vote Chor Gaddi Chhod
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
messi in india
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
Maharashtra politics
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
congress
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा
Delhi politics
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा
दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी इवेंट में हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?
messi news
दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी इवेंट में हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?
फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
Cyber ​​Crime
फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
Dilip Ghosh
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
kolkata News
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?