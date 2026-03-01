Advertisement
इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, खामेनेई मर गया है, ट्रंप बोले- ईरान के लोगों को मिला इंसाफ

'इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, खामेनेई मर गया है', ट्रंप बोले- ईरान के लोगों को मिला इंसाफ

Ayatollah Ali Khamenei Dead: नेतन्याहू के बाद अब ट्रंप ने भी दावा किया है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को मार दिया गया है. ट्रंप ने इस लम्हे को ना सिर्फ ईरान बल्कि सारी दुनिया के लिए इंसाफ का दिन है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 01, 2026, 03:52 AM IST
'इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, खामेनेई मर गया है', ट्रंप बोले- ईरान के लोगों को मिला इंसाफ

Ayatollah Ali Khamenei Dead: इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बाद अब ट्रंप ने भी दावा कर दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को मार दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया,'इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, खामेनेई मर गया है. यह सिर्फ ईरान के लोगों के लिए इंसाफ नहीं है, बल्कि सभी महान अमेरिकियों और दुनिया भर के कई देशों के उन लोगों के लिए भी है, जिन्हें खामेनेई और उसके खून के प्यासे गुंडों ने मार डाला या घायल कर दिया.'

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,'वह हमारे इंटेलिजेंस और बहुत एडवांस्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सका और इजरायल के साथ मिलकर काम करते हुए, वह या उसके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ भी नहीं कर सके. ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का यह सबसे बड़ा मौका है. हम सुन रहे हैं कि उनके कई IRGC, मिलिट्री और दूसरी सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स अब लड़ना नहीं चाहते हैं और हमसे इम्यूनिटी चाहते हैं, जैसा कि मैंने कल रात कहा था.'

ट्रंप ने IRGC को चेताया

ट्रंप ने आगे कहा,'अभी उन्हें इम्यूनिटी मिल सकती है बाद में उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी, उम्मीद है IRGC और पुलिस शांति से ईरानी पैट्रियट्स के साथ मिल जाएंगे और देश को उस महानता पर वापस लाने के लिए एक यूनिट के तौर पर मिलकर काम करेंगे जिसका वह हकदार है. यह प्रोसेस जल्द ही शुरू होना चाहिए क्योंकि न सिर्फ खामेनेई की मौत हुई है बल्कि देश भी, सिर्फ एक दिन में, बहुत ज्यादा तबाह हो गया है और यहां तक ​​कि खत्म हो गया है.

यह भी पढें: इजरायली हमले में खामेनेई का अंत! ट्रंप और नेतन्याहू ने देखी ईरानी लीडर के शव की तस्वीर; तेहरान ने बताया कोरा झूठ

यह भी पढ़ें: इजरायल-अमेरिका के हमले में मारे गए खामेनेई! अब कौन हो सकता है उनका वारिस? 

आयतुल्लाह खामेनेई की मौत पर अभी खामोश है ईरान

इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई शायद अब जिंदा नहीं हैं लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर उनकी मौत को कन्फर्म नहीं किया. उन्होंने कहा कि तेहरान समेत ईरान के कई हिस्सों में इजरायल और US के हालिया हमलों के बाद ईरान के टॉप नेताओं और न्यूक्लियर अधिकारियों को निशाना बनाया गया एक वीडियो स्टेटमेंट में PM नेतन्याहू ने कहा,'ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के नहीं रहने के कई संकेत थेलेकिन उन्होंने उनकी मौत की साफ तौर पर पुष्टि नहीं की. खामेनेई का कंपाउंड तबाह हो गया था और रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर और सीनियर न्यूक्लियर अधिकारी मारे गए थे.'

ईरान ने क्या कहा?

हालांकि, भारत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई के प्रतिनिधि डॉ अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा,'सुप्रीम लीडर की सेहत अच्छी है और उन्हें अमेरिका या किसी और देश का डर नहीं है... वह अपनी इज्जत और समझदारी से काम करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम यह जंग जीतेंगे.'

