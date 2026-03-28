JD Vance on Iran: तेल की कीमतें कब होंगी धड़ाम, ईरान में कब तक रुकेगा अमेरिका? वेंस ने खोल डाले सारे राज

Iran-Israel War: अमेरिका-ईरान के बीच अब मामला आर या पार का हो गया है. ना तो ईरान अमेरिका की वार्ता की कोशिशों को लेकर गंभीर दिख रहा है और ना ही वह अपनी मिसाइलों और बमों को रोक रहा है. इस बीच जंग को शुरू हुए 30 दिन हो चुके हैं. इस बीच शनिवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका की ईरान में लंबे समय तक, यहां तक कि एक या दो साल भी रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है. वह इस समय बस अपना काम निपटा रहा है और जल्द ही इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा.

...तो नीचे आ जाएंगी कीमतें?

वेंस ने माना कि लड़ाई शुरू होने के बाद से गैस और तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. लेकिन वेंस का मानना है कि इसका प्रभाव थोड़े वक्त के लिए रहेगा.उन्होंने आश्वासन दिया कि वह क्षेत्र से बाहर निकल आएंगे और तो कीमतें नीचे आ जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जेडी वेंस ने अमेरिकी रूढ़िवादी राजनीतिक टिप्पणीकार और यूट्यूबर बेनी जॉनसन से कहा,'हमारी ईरान में एक साल या दो साल बाद भी बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है. हम अपना काम निपटा रहे हैं. हम जल्द ही वहां से निकल जाएंगे और गैस की कीमतें फिर से नीचे आ जाएंगी.'

'मिलिट्री टारगेट्स हो गए हासिल'

जब उनसे पूछा गया कि वे अमेरिकी सैनिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो वेंस ने कहा कि उन्होंने अपने ज्यादातर मिलिट्री टारगेट्स हासिल कर लिए हैं. उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि अमेरिका ने अपने सभी टारगेट्स तो हासिल कर लिए हैं. लेकिन वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार जब वे इस क्षेत्र से चले जाएं तो उन्हें बहुत लंबे समय तक दोबारा ऐसा न करना पड़े.

वेंस ने आगे कहा कि यह देश (ईरान) उन्हें हर तरह से धमका रहा है और अब भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है.हमें उन्हें काफी लंबे समय के लिए बेअसर करना होगा.

ट्रंप भी बोले- हमेशा चलने वाला युद्ध नहीं चाहिए

तेल और गैस की बढ़ती कीमतों पर वेंस ने कहा, 'गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन वे नीचे आएंगी, क्योंकि यह उस चीज पर एक बहुत ही अस्थायी प्रतिक्रिया है, जो अंत में अल्पकालिक संघर्ष साबित होगा.'

एक तरफ जेडी वेंस कह रहे हैं कि अमेरिका लंबे समय तक ईरान में नहीं रहना चाहता. वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वह ईरान के साथ 'हमेशा चलने वाला युद्ध' नहीं चाहते. उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इस संघर्ष को खत्म करने के लिए चार से छह हफ्ते की डेडलाइन में काम करें.