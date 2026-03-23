OnlyFans के मालिक लियोनिद राडविंस्की का निधन, 43 साल की उम्र में ली आखिरी सांस; कितनी थी कुल नेटवर्थ?

Leonid Radvinsky Passes Away: दुनिया के जाने-माने उद्योगपति और ओनलीफैंस के मालिक लियोनिद राडविंस्की का निधन हो गया है. उन्होंने महज 43 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे. उनके निधन की जानकारी कंपनी की ओर से एक एक्स पोस्ट में दी गई.

दरअसल, कंपनी के प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि हम बहुत दुखी हैं कि हमें लियो राडविंस्की की मौत की सूचना देनी पड़ रही है. बयान में कहा गया कि लियो ने कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद शांति से अंतिम सांस ली. उनके परिवार की ओर से इस मुश्किल समय में प्राइवेसी की मांग की गई है.

कौन थे लियोनिद राडविंस्की?

लियोनिद राडविंस्की एक अमेरिकी यूक्रेनियन उद्योगपति थे. वह सार्वजनिक जीवन में काफी कम नजर आते थे. साल 2018 में उन्होंने ओनलीफैंस की पैरेंट कंपनी फेनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली और कंपनी के डायरेक्टर बन गए. बता दें कि ओनलीफैंस कंपनी की शुरुआत साल 2016 में हुई थी और इस कंपनी की नींव ब्रिटिश उद्यमी टिम स्टोकली ने रखी थी. हालांकि, राडविंस्की के आने के बाद यह प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

कोरोना काल में बूम रही कंपनी की ग्रोथ

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोविड महामारी के दौरान ओनलीफैंस कंपनी ने खूब ग्रोथ किया. जिस दौरान दुनिया के अधिकांश देशों में लॉकडॉउन जैसी स्थिति थी और लोग घरों में कैद थे. उस वक्त ओनलीफैंस जैसी सब्सक्रिप्शन वाली साइट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई. इस मंच पर अधिकांश एडल्ट कंटेंट मौजूद हैं. राडविंस्की के नेतृत्व में कंपनी ने अरबों यूजर्स और क्रिएटर्स को जोड़ा.

कितनी रही राडविंस्की की नेटवर्थ?

रिपोर्ट्स के अनुसार, राडविंस्की की नेटवर्थ उनके मौत के समय कुल 4.7 बिलियन डॉलर (करीब 39 हजार करोड़ रुपये) के करीब बताई गई है. साल 2025 में वे फोर्ब्स की अमेरिका के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 181वें स्थान पर थे. हाल के समय में ही उन्होंने कंपनी से करी 1.8 बिलियन डॉलर के डिविडेंड भी लिए थे.

इसके साथ ही राडविंस्की ने साल 2009 में लियो नाम की एक वेंचर कैपिटल फर्म की शुरुआत की थी. इसमें वह तकनीक कंपनियों में निवेश करते थे. राडविंस्की चैरिटी कामों में भी काफी सक्रिय थे. साल 2024 में उन्होंने औ उनकी पत्नी ने कैंसर रिसर्च के लिए 23 मिलियन डॉलर ग्रांट प्रोग्राम दिया था.

यह भी पढ़ें: युद्ध रोकने के लिए हमले करने होंगे…ईरान स्ट्राइक पर ट्रंप टीम का खतरनाक फॉर्मूला सामने आया

कैंसर से पीड़ित थे राडविंस्की

गौरतलब है कि राडविंस्की पिछले काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे. हालांकि, इसके बारे में वह ज्यादा किसी से चर्चा नहीं करते थे. उनके जाने के बाद उनकी कंपनी ओनलीफैंस ने उनके योगदान को याद किया और कहा कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से बदल दिया.

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, फायर ट्रक से टकराया विमान; दोनों पायलटों की मौत