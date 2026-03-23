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Hindi NewsबिजनेसOnlyFans के मालिक लियोनिद राडविंस्की का निधन, 43 साल की उम्र में ली आखिरी सांस; कितनी थी कुल नेटवर्थ?

OnlyFans के मालिक लियोनिद राडविंस्की का निधन, 43 साल की उम्र में ली आखिरी सांस; कितनी थी कुल नेटवर्थ?

दिग्गज उद्योगपति और ओनलीफैंस के मालिक लियोनिद राडविंस्की का सोमवार को निधन हो गया. वह लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे. उनके निधन की दुखद जानकारी कंपनी की ओर से एक बयान के माध्यम से दी गई. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:52 PM IST
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लियोनिद राडविंस्की, फाइल फोटो
लियोनिद राडविंस्की, फाइल फोटो

Leonid Radvinsky Passes Away: दुनिया के जाने-माने उद्योगपति और ओनलीफैंस के मालिक लियोनिद राडविंस्की का निधन हो गया है. उन्होंने महज 43 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे. उनके निधन की जानकारी कंपनी की ओर से एक एक्स पोस्ट में दी गई. 

दरअसल, कंपनी के प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि हम बहुत दुखी हैं कि हमें लियो राडविंस्की की मौत की सूचना देनी पड़ रही है. बयान में कहा गया कि लियो ने कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद शांति से अंतिम सांस ली. उनके परिवार की ओर से इस मुश्किल समय में प्राइवेसी की मांग की गई है. 

कौन थे लियोनिद राडविंस्की? 

लियोनिद राडविंस्की एक अमेरिकी यूक्रेनियन उद्योगपति थे. वह सार्वजनिक जीवन में काफी कम नजर आते थे. साल 2018 में उन्होंने ओनलीफैंस की पैरेंट कंपनी फेनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली और कंपनी के डायरेक्टर बन गए. बता दें कि ओनलीफैंस कंपनी की शुरुआत साल 2016 में हुई थी और इस कंपनी की नींव ब्रिटिश उद्यमी टिम स्टोकली ने रखी थी. हालांकि, राडविंस्की के आने के बाद यह प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ.

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कोरोना काल में बूम रही कंपनी की ग्रोथ 

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोविड महामारी के दौरान ओनलीफैंस कंपनी ने खूब ग्रोथ किया. जिस दौरान दुनिया के अधिकांश देशों में लॉकडॉउन जैसी स्थिति थी और लोग घरों में कैद थे. उस वक्त ओनलीफैंस जैसी सब्सक्रिप्शन वाली साइट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई. इस मंच पर अधिकांश एडल्ट कंटेंट मौजूद हैं. राडविंस्की के नेतृत्व में कंपनी ने अरबों यूजर्स और क्रिएटर्स को जोड़ा. 

कितनी रही राडविंस्की की नेटवर्थ? 

रिपोर्ट्स के अनुसार, राडविंस्की की नेटवर्थ उनके मौत के समय कुल 4.7 बिलियन डॉलर (करीब 39 हजार करोड़ रुपये) के करीब बताई गई है. साल 2025 में वे फोर्ब्स की अमेरिका के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 181वें स्थान पर थे. हाल के समय में ही उन्होंने कंपनी से करी 1.8 बिलियन डॉलर के डिविडेंड भी लिए थे. 

इसके साथ ही राडविंस्की ने साल 2009 में लियो नाम की एक वेंचर कैपिटल फर्म की शुरुआत की थी. इसमें वह  तकनीक कंपनियों में निवेश करते थे.  राडविंस्की चैरिटी कामों में भी काफी सक्रिय थे. साल 2024 में उन्होंने औ उनकी पत्नी ने कैंसर रिसर्च के लिए 23 मिलियन डॉलर ग्रांट प्रोग्राम दिया था.  

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कैंसर से पीड़ित थे राडविंस्की

गौरतलब है कि राडविंस्की पिछले काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे. हालांकि, इसके बारे में वह ज्यादा किसी से चर्चा नहीं करते थे. उनके जाने के बाद उनकी कंपनी ओनलीफैंस ने उनके योगदान को याद किया और कहा कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से बदल दिया. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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Leonid Radvinsky

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