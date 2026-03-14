होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर ट्रंप की ईरान को दो टूक धमकी, कहा- मान जाओ वरना...

Trump warns Iran: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, विदेश मंत्री अराघची और सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल शेखरची डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों पर लगातार हमलावर हैं. जंग के बीच अराघची ने कहा, 'होर्मुज जलडमरूमध्य सिर्फ दुश्मन देशों के टैंकरों के लिए बंद है. ईरान अपनी ऊर्जा सुविधाओं पर हमले का कड़ा जवाब देगा'. इससे भड़के ट्रंप ने ईरान को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज को लेकर अपनी जिद नहीं छोड़ी तो जल्द ही उसके सहयोगी देशों के कई एयरक्राफ्ट कैरियर और विध्वंसक युद्धपोत होर्मुज स्ट्रेट को स्कैन करके खाली करा लेंगे. ईरान पर भड़के ट्रंप ने ये भी कहा है कि अमेरिका और उसके सभी सहयोगी देश मिलकर इस इलाके को हर हाल में खुला और सुरक्षित रखेंगे.

कई देश जंगी बेड़ा भेज रहे: ट्रंप

ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका के कई सहयोगी देश अपने युद्धपोत इस इलाके में भेजने की तैयारी कर रहे हैं ताकि समुद्री मार्ग से तेल और व्यापार की आवाजाही प्रभावित न हो. हम दुनिया को हमेशा के लिए फ्यूल क्राइसिस के संकट में नहीं डाल सकते है. समुद्री मार्ग से तेल और व्यापार की आवाजाही प्रभावित न हो इसके लिए हमने तैयारी कर ली है.

ट्रंप ने दावा किया कि जल्द ही चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देश भी जहाज भेजकर इस रास्ते को सुरक्षित बनाने में सहयोग करेंगे. हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इन देशों ने आधिकारिक तौर पर अपने युद्धपोत ईरान को घेरने के लिए या होर्मुज को खाली कराने के लिए भेजने का फैसला किया है या नहीं.

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ट्रंप ने कहा, 'अगर जहाजों की आवाजाही में बाधा डालने की कोशिश की गई तो अमेरिका समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए और बड़ा हमला करेगा. जरूरत पड़ने पर अमेरिका की सेना तटीय इलाकों पर हमले करेगी. ईरान को और बड़ी कीमत चुकानी होगी'.

ईरान के नए दावे से भड़का अमेरिका

ईरानी सशस्त्र बलों के एक वरिष्ठ कमांडर और प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोलफजल शेखरची ने दावा किया है कि अमेरिका अब वैश्विक शक्ति नहीं रहा है. इस नई स्थिति के हिसाब से मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दखल पूरी तरह खत्म कर दिया जाना चाहिए. ईरानी सुरक्षाबलों के जनरल स्टाफ के प्रवक्ता ने खाड़ी के तमाम मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे संदेश में ईरान और ईरान की जनता पर भरोसा करने की अपील की है. उन्होंने अमेरिका और इजरायल का सामना करने के लिए भविष्य में आपसी एकता, मित्रता और एकजुटता बनाए रखने को कहा है.