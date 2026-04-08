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Hindi Newsदुनियाहोर्मुज खोलने, ईरान की 10 मांगें... जंग रोकने पर कैसे बनी बात? पर्दे के पीछे रातभर चला कूटनीति का दौर

होर्मुज खोलने, ईरान की 10 मांगें... जंग रोकने पर कैसे बनी बात? पर्दे के पीछे रातभर चला कूटनीति का दौर

US Iran Ceasefire Pakistan Role: होर्मुज खोलने, ईरान की 10 मांगों समेत कई मुद्दों पर रातभर कूटनीति का दौर चलता रहा. आखिरकार ये प्रयास रंग लाए और ट्रंप ने 2 हफ्ते के युद्धविराम का एलान कर दिया. अब 2 दिन बाद युद्ध के अंत के लिए सीधी बातचीत का दौर शुरू होगा, जिसमें दोनों पक्ष अपनी-अपनी मांगें पेश करेंगे. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 08, 2026, 06:02 AM IST
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होर्मुज खोलने, ईरान की 10 मांगें... जंग रोकने पर कैसे बनी बात? पर्दे के पीछे रातभर चला कूटनीति का दौर

How did US Iran Ceasefire Happen: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ दो हफ्ते के सीजफायर के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को क्रेडिट दिया है. लेकिन इसके साथ ही उसके विदेश मंत्री इशाक डार भी भूमिका अहम रही. इस डील को फाइनल अंजाम तक पहुंचाने में वे असल मीडिएटर की भूमिका में थे. उन्होंने दोनों पक्षों के बीच एक-दूसरे के संदेश पहुंचाने, क्षेत्रीय सहयोगियों से संपर्क करने और कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने का काम किया.

पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक दार ने रात के 3 बजे तक क्षेत्रीय देशों के साथ फोन पर बातचीत की. उन्होंने मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और मोरक्को के विदेश मंत्रियों से हालात पर चर्चा की. साथ ही, उनसे युद्धविराम के प्रयासों पर सुझाव भी मांगा. इसके बाद फिर से ईरानी और अमेरिकी पक्ष से संपर्क करके उन्हें इस बातचीत से अवगत कराया. 

ईरान ने डार को सौंपी 10 मांगों की सूची

ईरान ने डार को अपनी 10 मांगों की सूची सौंपी. जिसमें युद्ध को स्थाई रूप से बंद करने, भविष्य में हमले न करने की गारंटी, होर्मुज पर उसकी संप्रभुता स्वीकार करने, युद्ध के नुकसान की भरपाई करने और उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग शामिल थी. इस मांग पत्र को अमेरिका तक पहुंचाया गया.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर काउंसिल के मेंबर्स के साथ बैठक करके इन मांगों और ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट खोलने के आश्वासन पर डिस्कशन किया. इसके बाद उन्होंने दो हफ्ते के लिए युद्धविराम करने का एलान कर दिया. हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि इस युद्धविराम की जद में हिजबुल्ला और हूतियों के विरुद्ध हो रही सैन्य कार्रवाई भी आएगी या नहीं. क्या इजरायल उन पर पहले की तरह एक्शन लेता रहेगा या वहां पर भी हमले रुक जाएंगे.

'कूटनीति को काम करने का मौका दें राष्ट्रपति ट्रंप'

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि वे ईरान पर लगाई गए डेडलाइन को दो हफ्ते आगे बढ़ा दें. उन्होंने पोस्ट करके लिखा, कूटनीति को अपना काम पूरा करने देने के लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप से दो हफ्ते की मोहलत बढ़ाने का अनुरोध करता हूं.

(ये भी पढ़ें -  'महाविनाश' की धमकी के बीच यूएस-ईरान के बीच सबसे बड़ी डील, ट्रंप ने दो हफ्ते के लिए सीजफायर का किया एलान)

इसके साथ ही शहबाज ने ईरान से अपील की कि वह होर्मुज स्ट्रेट को दो हफ्ते के लिए दोबारा खोल दें. उन्होंने शरीफ ने सभी युद्धरत पक्षों से दो हफ्ते के सीजफायर का भी आह्वान किया, जिससे कूटनीति का स्थायी समाधान निकाल सके.

पीएम शरीफ एक सम्मानित व्यक्ति- ट्रंप

इसके बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में शरीफ को 'सम्मानित व्यक्ति' बताया और कहा कि वे उनके प्रस्ताव पर जानकारी लेंगे. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अच्छी बातचीत चल रही है और जल्द ही अच्छी खबर आने की उम्मीद है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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