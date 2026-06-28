Operation Amistad: वेनेजुएला में मलबे के नीचे जिंदगी की जंग: 1430 मौतें, 51000 लापता; महाविनाश के बीच 'मसीहा' बना भारत

Operation Amistad: उत्तरी वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मसीहा बनकर भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है. भारत सरकार ने संकट की इस घड़ी में आपदा प्रभावित देश के लिए 'ऑपरेशन एमिस्टेड' (Operation Amistad) की शुरुआत की है. इस विशेष मिशन के तहत भारतीय वायुसेना (IAF) के दो विशाल C-17 ग्लोबमास्टर सैन्य परिवहन विमान राहत सामग्री लेकर कोटे डी आइवर (अबिदजान) के रास्ते वेनेजुएला पहुंच चुके हैं.
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इस मानवीय मिशन की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की तरफ से भेजी गई मदद वेनेजुएला पहुंच गई है. मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, राहत सामग्री, जीवन रक्षक दवाइयां और आधुनिक मेडिकल उपकरण वहां भूकंप के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्यों को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे. इस राहत अभियान में विदेश मंत्रालय द्वारा भेजी गई लगभग 6 टन आवश्यक दवाइयां और मानवीय सहायता सामग्री शामिल है, जो आपदा पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाएगी.
कोटे डी आइवर में स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक, इस मिशन में भारतीय सेना की एक विशेष 'फील्ड हॉस्पिटल' टुकड़ी भेजी गई है. इस दल में 9 सैन्य डॉक्टरों (मेडिकल अफसरों) समेत कुल 41 पैरामेडिकल स्टाफ और विशेषज्ञ शामिल हैं. यह टीम भूकंप प्रभावितों को इमरजेंसी मेडिकल केयर, ट्रॉमा मैनेजमेंट और जीवन रक्षक सर्जिकल ऑपरेशन जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है.
#WATCH | Embassy of India, Côte d'Ivoire tweets, "The BHISHM Cube is a state-of-the-art, indigenous, rapidly deployable modular medical facility designed specifically for disaster and humanitarian response. Comprising compact, self-contained medical modules, it can be quickly… pic.twitter.com/8mM34HLbn3
ANI (@ANI) June 28, 2026
इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत भारत की स्वदेशी और अत्याधुनिक 'भीष्म क्यूब' (BHISHM Cube) तकनीक है. भारत सरकार के 'आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट' के तहत दो भीष्म क्यूब वेनेजुएला भेजे गए हैं. यह दुनिया की सबसे एडवांस और तेजी से तैनात होने वाली मॉड्यूलर मेडिकल सुविधा है. यह एक ऐसा चलता-फिरता और कॉम्पैक्ट अस्पताल है, जिसे आपदा क्षेत्र में ले जाकर बेहद कम समय में असेंबल किया जा सकता है. यह अत्याधुनिक क्यूब एक साथ 200 मरीजों को एडवांस ट्रॉमा केयर, इमरजेंसी सर्जरी और सघन चिकित्सा (ICU) सपोर्ट देने में सक्षम है. पोर्टेबल वेंटिलेटर, डायग्नोस्टिक और ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम से लैस यह तकनीक वैश्विक संकट के समय मित्र देशों की मदद करने की भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
#WATCH | Embassy of India, Côte d'Ivoire tweets, "The BHISHM Cube is a state-of-the-art, indigenous, rapidly deployable modular medical facility designed specifically for disaster and humanitarian response. Comprising compact, self-contained medical modules, it can be quickly… pic.twitter.com/8mM34HLbn3
ANI (@ANI) June 28, 2026
बता दें कि दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला इस वक्त सदी की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा और मानवीय त्रासदी से जूझ रहा है. बुधवार को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो विनाशकारी भूकंपों के बाद पूरा देश मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है. संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस महाविनाश में अब तक कम से कम 1430 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 51000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं.