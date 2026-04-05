46 साल पुरानी चोट से कैसे लिया अमेरिका ने सबक? जब ईरान में बंधकों को छुड़ाने के चक्कर में खुद फंसी सेना

Operation Eagle Claw: अमेरिका ने बमों की वर्षा के बीच ईरान में घुसकर अपने सैनिक की जान बचाई है. बता दें कि यह सफल रेस्क्यू ऑपरेशन उसके सालों पुराने असफल अभियान से लिए गए सबक का परिणाम है.
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Middle East War: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक दुनियाभर में कई वॉर फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनी हैं. ये सभी वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित होती हैं. अमेरिका इस मामले में सबसे आगे है. उसने 'अमेरिकन स्नाइपर', 'लोन सर्वाइवर', 'वी वॉर सोल्जर्स', 'हैकसॉ रिज' और 'सेविंग प्राइवेट रायन' जैसी कई बड़ी फिल्में बनाई हैं. फिल्मों से बाहर अब एक और बार जंग में अमेरिकी सेना ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाते हुए मिसाइल-बारूदों के बीच तेहरान में घुसकर अपने सैनिक की जान बचाई है.
बता दें कि बीते दिनों ईरान ने अमेरिका के F015E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराया था. इस दौरान ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अपनी धरती में गिरे अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया, लेकिन अब अमेरिका अपने पायलट को लेकर जा चुका है, जिससे IRGC हाथ मलते रह गई है. बता दें कि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन की जड़ें साल 1980 के असफल ऑपरेशन से सीखे सबक का रिजल्ट है. इस ऑपरेशन का कोडनेम 'ऑपरेशन ईगल क्लॉ' था.
ईरान में में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के राजशाही खत्म होने के बाद फरवरी साल 1979 में अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी के नेतृत्व वाली धार्मिक सरकार ने सत्ता संभाली. शाह के अमेरिकी सहयोगी होने के चलते ईरान, अमेरिका के खिलाफ था. उसी साल अमेरिका की ओर से निर्वासित शाह को कैंसर के इलाज के लिए ईरान जाने की अनुमति देने पर कई ईरानी भड़क उठे इसके परिणामस्वरूप 4 नवंबर, 1979 को तकरीबन 3,000 ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास और अन्य दफ्तरों पर हमला कर दिया और 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया. भले ही नवंबर के मध्य तक 13 अमेरिकी रिहा हो गए, लेकिन 53 अमेरिकी अभी भी हिरासत में थे. डिप्लोमेसी के जरिए इसका कोई समाधान न मिलने पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अप्रैल 1980 में एक मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.
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बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका ने 5 महीने (नवंबर 1979-अप्रैल 1980) की प्लानिंग की, जिसमें मिलिट्री के सभी शाखाओं के कर्मचारी, अमेरिका की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस और CIA शामिल थी. यह अभियान 2 रातों ( 24-25 अप्रैल 1980) तक 5 स्टेज में चला. इसकी प्लानिंग कुछ इस तरह की गई थी.
1- पहली रात (डेजर्ट वन की ओर प्रस्थान)
अमेरिकी वायु सेना के 6C-130 विमान मसिराह आइलैंड से डेजर्ट वन के लिए रवाना होंगे. इस दल में120 डेल्टा ऑपरेटर, 12 रेंजर्स और 15 ईरानी-अमेरिकी फारसी बोलने वाले सैनिक शामिल होंगे.
2- हेलीकॉप्टरों से जुड़ना
हमलावर टुकड़ियां ओमान की खाड़ी में तैनात वॉरशिप USS निमित्ज से आ रहे 8 RH-53D हेलीकॉप्टरों से जुड़ेंगी और फ्यूल भरने के बाद तेहरान से 105 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में ले जाएंगे, जिसका कोडनेम डेजर्ट टू है. यहां हमलावर टुकड़ियां छिप जाएंगी.
3- दूसरी रात ( रेस्क्यू ऑपरेशन)
CIA एजेंट ट्रकों को डेजर्ट टू लाएंगे. इस दौरान बंधकों को छुड़ाने के लिए दूतावास पर हमला किया जाएगा. ईरानी प्रतिक्रिया को धीमा करने के लिए पावर सप्लाई काटी जाएगी और गोलीबारी के लिए तेहरान के ऊपर विमान तैनात किए जाएंगे.
4- बंधकों को निकालना
बचाए गए बंधकों को शाहिद शिरौदी फुटबॉल स्टेडियम में ले जाया जाएगा. यहां से उन्हें RH-53D हेलीकॉप्टरों से मंजारियेह एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा.
5- ईरान से प्रस्थान
आखिर में अमेरिकी सेना के रेंजर मंजारियेह एयरपोर्ट पर कब्जा करेंगे और कई C-141 एयरलिफ्ट विमान के आने का इंतजार करेंगे. हेलीकॉप्टरों के पहुंचते ही C-141 बचाए गए बंधकों को ईरान से निकालकर मित्र देशों की धरती पर ले जाएंगे .
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ऑपरेशन ईगल क्लॉ सही दिशा में जा रहा था. इसका पहला चरण सफल भी हुआ, लेकिन बाद में चीजें गड़बड़ होती गईं. C‑130 विमान के डेजर्ट वन में सुरक्षित उतरने के बाद इलाके से गुजर रही यात्री बस को रोका गया और लगभग 40 यात्रियों को हिरासत में लिया गया. इसके अलावा एक फ्यूल ट्रक को रोकने की कोशिश की गई. उसके न रुकने पर ट्रक में आग लगा दी गई, जिससे पूरे इलाके में रोशनी फैल गई. थोड़ी ही देर में बाकी C‑130 विमान भी वहां पहुंचे. इस दौरान USS निमित्ज से उड़ान भरने वाले RH‑53 हेलीकॉप्टर भयंकर धूल भरी आंधी में फंस गए और 2 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण लौट गए. लंबी देरी के बाद केवल 6 हेलीकॉप्टर ही इलाके तक पहुंच पाए, जिससे मिशन के लिए जरूरी संख्या पूरी नहीं हो पाई. इसके चलते ऑपरेशन कमांडरों के बीच मतभेद हुए और ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया.
इतना ही नहीं वापसी के समय एक हेलीकॉप्टर फ्यूल से भरे एक C-130 विमान से टकरा गया, जिससे विस्फोट हुआ और 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई. इस दौरान बाकी बचे हेलीकॉप्टर को वहीं छोड़ दिया गया और सैनिकों को तुरंत निकाल लिया गया. अगले दिन अमेरिका ने मिशन की विफलता की घोषणा की, जबकि ईरान ने दुनिया को डेजर्ट वन में अमेरिकी विमान के मलबे के दृश्य दिखा दिए और भविष्य में दोबारा इस तरह का कोई ऑपरेशन न हो इसके लिए बंधकों को पूरे देश में अलग‑अलग जगहों पर भेज दिया. इस असफलता के चलते जिमी कार्टर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था.