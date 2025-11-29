Cyclone Ditwah से श्रीलंका में भारी तबाही, 123 मौतें; भारत ने मदद के लिए शुरू किया Operation Sagar Bandhu

Cyclone Ditwah: श्रीलंका में चक्रवात दितवाह के कारण भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. आपदा प्रबंधन केंद्र (डीएमसी) के अनुसार, इस चक्रवात के कारण अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 130 लोग अभी भी लापता हैं. भारी बारिश और भूस्खलन ने श्रीलंका के कई हिस्सों को चपेट में लिया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. श्रीलंका के अधिकारियों ने कहा कि सशस्त्र बलों की मदद से राहत कार्य जारी हैं और अब तक 43995 लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, जिन्हें सरकारी कल्याण केंद्रों में पहुंचाया गया है. श्रीलंका सरकार ने सैन्य हेलीकॉप्टर और नौकाओं का इस्तेमाल करते हुए फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की है.

चक्रवात दितवाह ने श्रीलंका में मचाई तबाही

बता दें, चक्रवात दितवाह शुक्रवार को श्रीलंका के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन का कारण बना. भारी बारिश के कारण लगभग 44000 लोग प्रभावित हुए और कई लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में भेजा गया. कई क्षेत्रों में जलभराव के कारण सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ है. श्रीलंकाई सेना और पुलिस बलों ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं. कोलंबो से लगभग 220 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में पोलोन्नारुवा में एक पुल पर फंसे 13 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाला गया. अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण भंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन प्रभावित हुआ, जिससे 15 उड़ानें त्रिवेंद्रम और कोचीन हवाई अड्डों पर भेजी गईं.

भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सागर बंधु

भारत ने चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए 'ऑपरेशन सागर बंधु' (Operation Sagar Bandhu) की शुरुआत की है. इस पहल के तहत भारतीय वायुसेना का एक विमान श्रीलंका पहुंचा, जिसमें लगभग 12 टन राहत सामग्री शामिल थी, जिसमें तिरपाल, कंबल, स्वच्छता किट, खाने-पीने की वस्तुएं और अन्य आवश्यक सामान शामिल थे. इसके अलावा, भारतीय नौसेना ने भी राहत सामग्री भेजी है. आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि जहाजों से लगभग 4.5 टन सूखा राशन और 2 टन ताजे राशन भेजे गए हैं. भारत सरकार की तरफ से यह सहायता पड़ोसी पहले नीति के तहत भेजी गई है और भारत ने श्रीलंका की स्थिति के मुताबिक और सहायता भेजने का संकल्प लिया है.

My heartfelt condolences to the people of Sri Lanka who have lost their loved ones due to Cyclone Ditwah. I pray for the safety, comfort and swift recovery of all affected families. In solidarity with our closest maritime neighbour, India has urgently dispatched relief… — Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात दितवाह के कारण हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि मैं सभी प्रभावित लोगों की सुरक्षा, सांत्वना और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. उन्होंने कहा कि भारत ने श्रीलंका को राहत सामग्री भेजी है और भारत श्रीलंका को शीघ्रता से उबरने और सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करेगा. प्रधानमंत्री ने इस सहायता को भारत की पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप बताया और कहा कि भारत की मदद श्रीलंका के साथ साझेदारी और एकजुटता का प्रतीक है. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस सहायता को लेकर एक ट्वीट किया और कहा कि ऑपरेशन सागर बंधु शुरू हो गया है. भारतीय नौसेना ने कोलंबो में राहत सामग्री सौंपी है और आगे की कार्रवाई जारी है.