'दिखावे के लिए नहीं किया हमला...', भारत के ऑपरेशन सिंदूर से गदगद हुई अमेरिकी पत्रकार, क्यों मना रहीं खुशी?

Operation Sindoor: भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो चुका है. भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी और ड्रोन अटैक कर रहे थे. दरअसल ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की ओर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला था. इस ऑपरेशन ने दुनिया को बता दिया कि भारत किसी भी तरह से आतंकियों को बख्शेगा नहीं. एक अमेरिकी पत्रकार ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि बहावलपुर शहर सालों से आतंकियों को सुरक्षित रखने और पनाह देता रहा है. अब जाकर इसपर सीधा हमला हुआ है.

डेनियल पर्ल की हत्या

आसरा नोमानी 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' में पत्रकार रह चुकी हैं. वह डेनियल पर्ल प्रोजेक्ट की सह संस्थापक भी हैं. बता दें कि डेनियल पर्ल एक अमेरिकी पत्रकार थे, जिनकी बहावलपुर शहर में अपहरण कर हत्या कर दी गई थी. यह शहर भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाए गए 9 आतंकी ठिकानों में से एक है. आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर ने डेनियल का अपहरण करने और सिर कलम करने की साजिश रची थी. अब्दुल रऊफ अजहर मसूद अजहर का भाई है. वह ऑपरेशन सिंदूर में मारा जा चुका है.

'दिखावे के लिए नहीं किया हमला...'

नोमानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X पर लिखा,' जैसे ही मुझे पता चला कि भारत ने बहावलपुर समेत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर अटैक किया है तो मुझे समझ आ गया कि यह हमला किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि असली आतंक के ठिकानों पर किया गया है.'

“Bahawalpur.”

I still have chills in my heart from when I first heard that town’s name in late January 2002. For the 23 years since, I have reported on how Pakistani intelligence and military leaders have used that city — Bahawalpur — in the southern province of Punjab as a base… pic.twitter.com/nFF6geUTp7

— Asra Nomani (@AsraNomani) May 8, 2025