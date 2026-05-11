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Hindi Newsदुनियाऑपरेशन सिंदूर में घुटनों पर था पाकिस्तान! आसिम मुनीर की ‘जीत’ वाली कहानी पर US ने फोड़ा सच का बम

ऑपरेशन सिंदूर में घुटनों पर था पाकिस्तान! आसिम मुनीर की ‘जीत’ वाली कहानी पर US ने फोड़ा सच का बम

Pahalgam Terror Attack: पाकिस्तान के आर्मी चीफ Asim Munir ने दावा किया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत ने अमेरिका के जरिए सीजफायर की मांग की थी, लेकिन अमेरिकी FARA रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि उसी समय पाकिस्तान वॉशिंगटन में बड़े स्तर पर लॉबिंग कर रहा था. इस बीच बता दें कि पीएम मोदी सरकार ने उस समय कहा था कि संघर्ष विराम DGMO स्तर की बातचीत से हुआ और किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 11, 2026, 12:59 PM IST
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Operation Sindoor Asim Munir
Operation Sindoor Asim Munir

Operation Sindoor Asim Munir Latest Statement: पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हालिया बयान के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. पाकिस्तान सेना प्रमुख ने दावा किया कि भारत ने पिछले साल संघर्ष के दौरान अमेरिका के जरिए मध्यस्थता और सीजफायर की इच्छा जताई थी. हालांकि, अमेरिका में दर्ज आधिकारिक लॉबिंग रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के इस दावे से उलट तस्वीर पेश कर रहे हैं. रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर में ‘मरका-ए-हक’ की पहली बरसी पर बोलते हुए आसिम मुनीर ने कहा कि भारत की तुलना में पाकिस्तान की रणनीति बेहतर रही और नई दिल्ली ने अमेरिकी नेतृत्व के जरिए बातचीत की कोशिश की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने क्षेत्रीय शांति के हित में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया.

US लॉबिंग रिकॉर्ड्स से खुली पाकिस्तान की पोल 

लेकिन अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (FARA) के तहत जमा दस्तावेजों ने पाकिस्तान के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिकॉर्ड्स के अनुसार, 6 मई से 9 मई 2025 के बीच पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में करीब 60 अलग-अलग संपर्क अभियान चलाए. इनमें अमेरिकी सांसदों, कांग्रेस स्टाफ, ट्रेजरी अधिकारियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, रक्षा अधिकारियों और मीडिया संगठनों से लगातार संपर्क शामिल था. दस्तावेज बताते हैं कि पाकिस्तान की ओर से कई बैठकों का अनुरोध किया गया, जिनमें राजदूत के साथ मीटिंग और डिफेंस अटैशे मीटिंग रिक्वेस्ट जैसी प्रविष्टियां दर्ज थीं.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा था तनाव

भारत ने 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था. इस हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की थी. भारत ने उस समय साफ कहा था कि ऑपरेशन केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया और किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया. सरकार ने इसे नपा-तुला और तनाव न बढ़ाने वाला अभियान बताया था.

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भारत ने तीसरे पक्ष की भूमिका से किया इनकार

FARA रिकॉर्ड्स में जहां पाकिस्तान की वॉशिंगटन में सक्रिय लॉबिंग दिखाई देती है, वहीं भारत की ओर से ऐसी किसी बड़े स्तर की अमेरिकी मध्यस्थता पहल का उल्लेख नहीं मिलता. भारत ने पहले भी स्पष्ट किया था कि संघर्ष विराम की पहल पाकिस्तान के DGMO ने की थी और दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच हॉटलाइन बातचीत के बाद सीजफायर पर सहमति बनी.

ये भी पढ़ें: ज्ञान नहीं, पैसा दो! ईरान से पाकिस्तान को यारी पड़ी भारी, UAE ने याद दिलाया अरबों का कर्ज; शिया कामगारों को भी दिया देश छोड़ने का आदेश

 

नई दिल्ली ने यह भी दोहराया कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी. बाद में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसका जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और UCAV हमलों के जरिए भारतीय एयरबेस और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की बहु-स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया था.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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