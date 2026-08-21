बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर फिर ‘ACTIVE’, बनाया मरकज सुभान अल्लाह

पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान के बहावलपुर में स्थित अपने अहम ठिकाने मरकज 'सुभान अल्लाह' का कथित तौर पर दोबारा निर्माण करा लिया है. यह वही ठिकाना था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने सटीक निशाना लगाकर अपने मजबूत इरादों और हथियारों की ताकत का लोहा मनवाते हुए चंद सेकेंडों में नेस्तनाबूद कर दिया था. उस दौरान रॉयटर्स को मिली हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरों से पुष्टि हुई थी कि भारतीय सशस्त्र बलों के सटीक मिसाइल हमलों के बाद बहावलपुर का यह ठिकाना पूरी तरह तबाह यानी ध्वस्त हो गया था.
सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी ढांचे को निशाना बनाए जाने के करीब 15 महीने बाद इस प्रमुख ठिकाने का पुनर्निर्माण कराए जाने की खबर सामने आई है. गौरतलब है कि मरकज सुभान अल्लाह जैश-ए-मोहम्मद के महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक रहा है. 2025 में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद से 21 अगस्त तक भारतीय सेना ने सुरक्षाबलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर दर्जनों ऑपरेशन चलाकर आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया है.
28 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुआ कायराना आतंकवादी हमला PAK आर्मी चीफ मुल्ला जनरल आसिफ मुनीर की घटिया सोच का प्रतीक था. उसे भारत की संप्रभुता पर हमले की कोशिश माना गया था. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले का जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दी थी.
'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारतीय सेना ने सीमा पार किए बगैर पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमले करके आतंकी आकाओं के वजूद को सकते में डालते हुए कई सरगनाओं को मौत के घाट उतार दिया था. भारत की उस एयर स्ट्राइक में लाहौर के नजदीक बने ठिकानों जैसे- मुरीद के बहावलपुर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में मौजूद सारे आतंकी मारे गए थे.
चार दिन चले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की घिग्घी बंध गई थी. ऑपरेशन सिंदूर 10 मई 2025 को पाकिस्तानी DGMO द्वारा भारतीय सेना के आगे हॉटलाइन पर गिड़गिड़ाने के बाद रोक दिया गया था. उस समय पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत देश के तमाम नेताओं ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए, गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी थी. उस चेतावनी को भारत की सेना ने बखूबी पूरा किया.
इसके अलावा भारत के कई दलों के राजनेताओं ने एक साथ दुनिया का दौरा करके देश के शौर्य और पराक्रम की जानकारी थी. 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार ने 33 देशों में 7 सर्वदलीय डेलिगेशन भेजकर भारत के रुख के बारे में सबको बताया था. इन दलों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के सदस्यों सहित अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, मिस्र, ब्राजील, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका जैसे प्रमुख देशों का दौरा किया था.
ऑपरेशन सिंदूर. (भारत ने रोका लेकिन खत्म नहीं किया)
ऑपरेशन महादेव.
ऑपरेशन नौशेरा.
ऑपरेशन गुद्दर.
ऑपरेशन वारसुन.
ऑपरेशन चित्रगाम.
ऑपरेशन केरन.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव चलाकर आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ी थी. ऑपरेशन महादेव से लेकर हाल ही में शाहजाद भट्टी नेटवर्क को काबू करने तक बीते करीब सालभर में सेना और सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर में करीब तीन दर्जन छोटे-बड़े ऑपरेशन चलाकर न सिर्फ आतंकी घुसपैठ रोकी, बल्कि उनके ठिकाने तोड़ने के साथ बिल में छिपे आतंकियों को ढूंढ कर ढेर किया.