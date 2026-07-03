ऑपरेशन सिंदूर से सहमा पाकिस्तान! अब भारत का मुकाबला करने के लिए चीन की तर्ज पर बना रहा 'रॉकेट फोर्स'

Operation Sindoor: पिछले साल मई में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत के हाथों करारी शिकस्त झेलने के बाद पाकिस्तानी सेना गहरे सदमे में है. रणनीतिक मोर्चे पर भारत का मुकाबला करने में मिली नाकामी के कुछ ही महीनों के भीतर पाकिस्तान ने एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाया है. इस्लामाबाद ने आधिकारिक तौर पर आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड (ARFC) का गठन किया है. यह कदम साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान अब भारत के उस 'न्यू नॉर्मल' से डर गया है, जिसके तहत भारतीय सेना सीमा पार आतंकी हमलों का जवाब सीधे उनके घर में घुसकर देती है.
भारत की यह नई रणनीति स्ट्रेटेजिक लिमिट (परमाणु युद्ध की सीमा) से नीचे रहकर सर्जिकल और मिसाइल स्ट्राइक करने की है. भारत के इस रवैये ने पाकिस्तान के 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' की हवा निकाल दी है और रावलपिंडी के जनरलों को अब अपने परमाणु हथियारों के पीछे छिपने की जगह नहीं मिल रही है.
पाकिस्तान के इस नई फोर्स को बनाने की सबसे बड़ी वजह पिछले साल मई में हुआ 88 घंटे का 'ऑपरेशन सिंदूर' है. इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने अपनी पूरी एयर फोर्स, ड्रोन्स और घातक 'फतह-सीरीज' रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया.
भारत के S-400 सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ एक ऐसी मजबूत और अभेद्य ढाल का काम किया कि पाकिस्तान का हर वार हवा में ही ढेर हो गया. अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए पाकिस्तान ने प्रोपेगैंडा फैलाया कि उसने भारत के S-400 को तबाह कर दिया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद S-400 यूनिट का दौरा कर दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ की धज्जियां उड़ा दीं.
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में साफ किया था कि ARFC बनाने का मकसद पाकिस्तान की पारंपरिक मारक क्षमता को मजबूत करना है. ये नई फोर्स पूरी तरह से गैर-परमाणु (पारंपरिक) दायरे में काम करेगी. पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को इससे दूर एक अलग सीक्रेट कमांड स्ट्रक्चर के तहत सुरक्षित रखा है. दिल्ली के थिंक टैंक 'सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज' (CLAWS) के मुताबिक, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की रॉकेट फोर्स की तर्ज पर ही पाकिस्तान ने ARFC को एक यूनिफाइड कमांड बनाया है. यह फोर्स सभी पारंपरिक रॉकेट और मिसाइलों को एक छत के नीचे लाकर डॉक्ट्रिन प्लानिंग, खरीद और उनके रखरखाव का काम करेगी.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि 'नॉन-कॉन्टैक्ट वॉरफेयर' क्या होता है. इसका सीधा मतलब है- दो सेनाओं के बीच बिना सीधे शारीरिक टकराव के दुश्मन को मटियामेट करना, ताकि खुद के सैनिकों की जान सुरक्षित रहे.
इसमें साइबर ऑपरेशन्स, एडवांस्ड ड्रोन्स, प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलें और एडवांस्ड C4I2SR (कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस) सिस्टम का इस्तेमाल होता है. हाल ही में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इसी खतरनाक युद्ध शैली का प्रदर्शन किया है.
ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में नई दिल्ली ने एलओसी (LoC) और अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात कर दी थी. जवाब में बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश की, जिसे भारतीय डिफेंस ने हवा में ही उड़ा दिया. आज एक साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी रावलपिंडी इस बात का एक भी सबूत नहीं दे पाया कि उसने भारत के किसी टारगेट को छुआ भी हो.
उल्टा, भारत के जवाबी हमलों ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार नेटवर्क में बड़े-बड़े छेद कर दिए और उसके 11 महत्वपूर्ण एयरबेस को सीधा निशाना बनाया. इस तबाही से डरकर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और शांति की भीख मांगने लगा.
पाकिस्तान की इस नई रॉकेट फोर्स में मुख्य रूप से चीन और स्वदेशी तकनीक वाले ये हथियार शामिल होंगे:
1. फतह-I: 140 किलोमीटर की रेंज वाला रॉकेट सिस्टम.
2. फतह-II: 400 किलोमीटर की रेंज का दावा. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इसी मिसाइल से भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इसे सिरसा के पास हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया था.
3. A-100 रॉकेट: रूसी स्मर्च पर आधारित चीनी हथियार, जिसकी रेंज 100 किमी है. इसके साथ ही पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी का खतरनाक J-35 फाइटर जेट भी खरीदने की फिराक में है.
पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी शांत नहीं बैठी है. हाल ही में सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि इंडियन आर्मी भी अपनी एक बेहद घातक और आधुनिक रॉकेट फोर्स बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. भारत की इस भावी फोर्स में पारंपरिक हथियारों से लैस पिनाका, स्मर्च, ब्रह्मोस, सूर्यास्त्र और प्रलय जैसी अचूक मिसाइल और रॉकेट प्रणालियां शामिल होंगी, जो दुश्मन को संभलने का एक भी मौका नहीं देंगी.