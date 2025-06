Operation Spider Web: 84 साल पहले वो कैसा हमला था जिससे अमेरिका भी दहल गया, यूक्रेन ने रूस से लिया वैसा ही 'इंतकाम'!

Ukraine Drone Attack On Russia: पिछले तीन साल से रूस-यूक्रेन में चल रहा वॉर अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है, या यूं कहें कि अब आर या पार वाली स्थिति में आ चुका है. यूक्रेन ने रविवार को रूस पर ऐसी करारी चोट की है जिसका पुतिन को जरा भी इल्म नहीं था. यूक्रेन ने जिस तरह से रूस पर रूस की धरती से ही हमला किया, उसने इजरायल की याद दिला दी, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है. जेलेंस्की की स्पेशल फोर्स ने 117 ड्रोन से रविवार को रूस की धरती से ही ऐसी स्ट्राइक की है, जिसमें रूस के 41 बॉम्बर बुरी तरह तबाह हो गए. बताया जा रहा कि रूस के 30% से ज्यादा बमवर्षक बेड़े TU-95, TU-22 और A-50 हवाई रडार को यूक्रेन के ड्रोन अटैक से नुकसान हुआ है.

डेढ़ साल से चल रहा था ऑपरेशन स्पाइडर वेब

यूक्रेन इस खतरनाक मिशन की तैयारी बीते डेढ़ साल से कर रहा था. इस ऑपरेशन को यूक्रेन ने नाम दिया था "ऑपरेशन स्पाइडर वेब". लगभग ऐसा ही हमला 84 साल पहले जापान ने अमेरिका पर किया था. 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप पर अमेरिकी नेवी बेस 'पर्ल हार्बर' पर सुबह करीब पौने आठ बजे करीब 177 जापानी विमानों ने हमला कर दिया था. ये हमला बेहद अप्रत्याशित था. इसीलिए अमेरिकी नेवी बेस को इसका पलटवार करने तक का मौका नहीं मिला. उस हमले में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ था. उसके कई जंगी जहाजी बेड़े पूरी तरह तबाह हो गए थे. 2400 अमेरिकी सैनिक भी जापानी बमों का शिकार हुए.

Almost 5000km from Ukraine, a Ukrainian drone operator takes his time in choosing the perfect point of impact to destroy this Tu-95 strategic bomber that regularly rains missiles on the cities of Ukraine. pic.twitter.com/CqDcHqY35I

— Kyiv Insider (@KyivInsider) June 1, 2025