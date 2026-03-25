Operation True Promise 4: ईरान ने लिया बदला, IRGC के हमले में राख हुईं अमेरिकी चौकियां; ट्रंप के दावे का भी उड़ाया मजाक

Israel US-Iran war: अमेरिका-इजरायल और ईरान में छिड़ी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. 26 वें दिन भी हमले हो रहे हैं. ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने इजरायल के उत्तरी हिस्से में स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स और मिलिट्री सेंटर्स पर हमला किया है. साथ ही साथ उसने अमेरिकी चौकियों को भी निशाना बनाया है. ये हमले ईरान ने इजरायली हमले के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जवाब में किए हैं.

बयान में IRGC ने कहा कि यह आखिरी फेज कॉर्प्स की एयरोस्पेस फोर्स ने लेबनान के हिज्बुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट द्वारा इजरायली टारगेट्स और दक्षिणी लेबनान के निवासियों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के सपोर्ट में किया था, जो इजरायली हमले का खामियाजा भुगत रहे हैं. उत्तरी कब्जे वाले इलाकों में मौजूद स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स और मिलिट्री सेंटर्स को IRGC की एयरोस्पेस फोर्स के लगातार हमलों में तबाह कर दिया गया है.

साथ ही साथ IRGC ने कहा कि उत्तरी शहर सफेद में इजरायल की सेना की मिलिट्री कमांड उत्तरी सीमाओं पर हमलों और बचाव को कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदार है, जो मुख्य टारगेट में से एक थी. आगे कहा कि इजरायली सेना के उत्तरी असेंबली पॉइंट और गाजा बेल्ट पर भारी मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाएंगे और इस बात पर जोर दिया कि IRGC इस काउंटरस्ट्राइक के दौरान जरा भी नरमी नहीं बरतेगा.

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IRGC ने आगे कहा कि तेल अवीव किरयात शमोना और बनी ब्रैक समेत सेंट्रल इजरायल के टारगेट पर, कुवैत में अली अल-सलेम और आरिफजान, जॉर्डन में अल-अजराक और बहरीन में शेख ईसा के US मिलिट्री बेस के साथ-साथ लिक्विड और सॉलिड-फ्यूल वाली सटीक मिसाइलों और अटैक ड्रोन से हमला किया गया.

ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, 28 फरवरी को शुरू हुआ, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया था. कॉर्प्स ने पूरी जीत मिलने तक जवाबी कार्रवाई जारी रखने की कसम खाई है. इसके अलावा ईरान के मिलिट्री के प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत के दावे पर मजाक उड़ाते हुए कहा कि स्थिति उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां अमेरिकी खुद से बातचीत कर रहे है.

उन्होंने ये भी कहा कि जिस स्ट्रेटेजिक ताकत का आप घमंड करते थे, वह अब एक स्ट्रेटेजिक हार में बदल गई है. अपनी हार को 'समझौता' मत कहिए. आपके वादों का दौर खत्म हो गया है. आज दुनिया में दो मोर्चे हैं, सच और झूठ. (ANI)