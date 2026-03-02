Iran-Israel War: 'ईरान में 4-5 हफ्ते चल सकता है ऑपरेशन, लंबे युद्ध को भी तैयार...', ट्रंप ने भर दी हुंकार

Israel-Iran War: ईरान-इजरायल अमेरिका के युद्ध को तीन दिन हो चुके हैं और इस जंग में ईरान को सबसे बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है. इसके बाद अब ईरान बौखला गया है. उसने खाड़ी देशों में अपने अटैक और तेज कर दिए हैं. इस बीच सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली सेना का जॉइंट ऑपरेशन खतरे को खत्म करने का आखिरी सबसे अच्छा मौका था.

व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'यह हमारा आखिरी सबसे अच्छा मौका था कि हम जो अभी कर रहे हैं, उस पर हमला करें और इस बीमार और खतरनाक सरकार से पैदा हुए बर्दाश्त न होने वाले खतरों को खत्म करें और वे सच में बीमार और खतरनाक हैं.'

'4-5 हफ्ते चल सकती है जंग'

ट्रंप ने कहा कि ईरान में ऑपरेशन 4-5 हफ्ते चल सकता है. लेकिन वह उससे भी ज्यादा लंबे तक चलने वाले युद्ध के लिए तैयार हैं. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने US मिलिट्री को ईरान पर हमला करने का ऑर्डर दिया है ताकि तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोका जा सके, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह तेज़ी से बढ़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने उन्होंने इशारा दिया कि वे ईरान की धरती पर यूएस के सैनिक भी भेज सकते हैं. न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान, US प्रेसिडेंट ने कहा, 'जमीन पर सैनिकों को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि हर प्रेसिडेंट कहता हैज-जमीन पर कोई सैनिक नहीं होगा.' मैं ऐसा नहीं कहता.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं कहता हूं, शायद उनकी जरूरत नहीं है.' ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास ऐसी भी मिसाइलें हैं, जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं.

'पूरी ताकत से ऑपरेशन जारी है'

अपने बयान में उन्होंने कहा, 'इस समय कॉम्बैट ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी हैं, और ये तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते. वे दो हफ्ते पहले कुछ कर सकते थे, लेकिन वे वहां तक नहीं पहुंच सके. सोमवार सुबह, CENTCOM ने यह खबर शेयर की कि U.S. मिलिट्री सर्विस के तीन सदस्य एक्शन में मारे गए हैं. एक देश के तौर पर, हम उन सच्चे अमेरिकी देशभक्तों के लिए दुख मनाते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है.'

ट्रंप ने आगे कहा, 'जिस नेक काम के लिए उन्होंने अपनी जान दी, उसे जारी रखते हुए भी, हम घायलों के पूरी तरह ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और शहीदों के परिवारों के लिए अपना बहुत सारा प्यार और हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं और दुख की बात है कि शायद और भी बहुत कुछ होगा. अमेरिका उनकी मौत का बदला लेगा और उन आतंकवादियों को सबसे कड़ी सजा देगा जिन्होंने सभ्यता के खिलाफ़ जंग छेड़ी है.'

'सबसे ताकतवर देश है अमेरिका'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'एक इरादा और इसी तरह इजराइल का इरादा पहले कभी इतना मज़बूत नहीं रहा. अमेरिका अब फिर से दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर देश है. लेकिन हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ और आज़ादी और सिक्योरिटी का मज़ा ले रहे हैं, उसका एकमात्र कारण यह है कि हमने ऐसे काम किए हैं जो दूसरे नहीं कर सकते. लेकिन यह उन योद्धाओं की वजह से है जो हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं.'