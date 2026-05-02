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Hindi Newsदुनियाओसामा के सीने पर मारी थी गोली, कैमरे से देख रहे थे ओबामा; 15 साल पहले कैसे ढेर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी

ओसामा के सीने पर मारी थी गोली, कैमरे से देख रहे थे ओबामा; 15 साल पहले कैसे ढेर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी

Osama Bin Laden: 2 मई 2011 को ऑपरेशन नेप्च्यून स्पीयर के तहत अमेरिकी सेना ने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया को मार गिराया था. राष्ट्रपति बराक ओबामा की निगरानी में चला 40 मिनट का यह गुप्त मिशन बेहद जोखिम भरा था. आइए जानते हैं कि आखिर उस रात अमेरिकी नेवी सील ने ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 02, 2026, 07:22 AM IST
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ओसाना बिन लादेन
ओसाना बिन लादेन

Osama Bin Laden Death Anniversary: आज से ठीक 15 साल पहले, 2 मई 2011 को अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के एबटाबाद में अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था. इस हाई-प्रोफाइल सैन्य अभियान को 'ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर' नाम दिया गया था. ये पूरी कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सीधी निगरानी में हुई थी. लगभग 40 मिनट तक चले इस बेहद गोपनीय मिशन ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी थी. 

पाकिस्तान को भी नहीं लगी थी भनक

अमेरिकी नेवी सील की टीम 6 ने इस मिशन को पूरी तरह गोपनीय रखते हुए पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया था. सबसे खास बात यह रही कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों को भी इस ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं थी. दो हेलिकॉप्टरों के जरिए अमेरिकी कमांडो ओसामा के सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने तक पहुंचे. लेकिन ऑपरेशन के दौरान एक हेलिकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते जमीन पर क्रैश भी हो गया, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण बन गई.

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40 मिनट का निर्णायक ऑपरेशन

टीम ने जैसे ही परिसर में प्रवेश किया, तेज और सुनियोजित कार्रवाई शुरू कर दी गई. अंधेरे और अज्ञात संरचना के कारण ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था. इसके बावजूद अमेरिकी कमांडो लगातार आगे बढ़ते रहे और हर कमरे की तलाशी ली गई. कुछ ही मिनटों में वे उस स्थान तक पहुंच गए जहां ओसामा बिन लादेन मौजूद था.

ओसामा के आखिरी पल

पूर्व नेवी सील सदस्य रॉबर्ट ओ’नील, जिन्होंने अपनी किताब 'The Operator' में इस मिशन का विस्तृत वर्णन किया है, के अनुसार, जब वे कमरे में पहुंचे तो ओसामा बिस्तर के पास बैठा था. उसके पास एक महिला भी मौजूद थी और उसका हाथ उसके कंधे पर था. ओ’नील ने लिखा कि ओसामा उनकी कल्पना से अधिक लंबा और दुबला था, उसकी दाढ़ी छोटी और बाल सफेद हो चुके थे. कुछ ही पलों में उसे मार गिराया गया, जिससे उसका आतंक का लंबा अध्याय समाप्त हो गया.

मिशन के दौरान क्रैश हुआ था हेलिकॉप्टर 

रॉबर्ट ओ’नील ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान कई बार ऐसा लगा कि उनकी जान जा सकती है. अंधेरे में घुसपैठ, क्रैश हुआ हेलिकॉप्टर और अज्ञात परिस्थितियों ने मिशन को बेहद कठिन बना दिया था. टीम को लगातार यह अहसास था कि यह अभियान या तो इतिहास बदल देगा या फिर जानलेवा साबित होगा.

ऑपरेशन के बाद पसरा सन्नाटा

ओसामा के मारे जाने के बाद कुछ पल के लिए पूरी टीम स्तब्ध रह गई. ओ’नील के अनुसार, उन्हें पहले यकीन नहीं हुआ कि मिशन सफल हो गया है. बाद में टीम के एक सदस्य ने पुष्टि की कि अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया है. यह सुनते ही मिशन की गंभीरता और सफलता दोनों स्पष्ट हो गईं.

ये भी पढ़ें: जिस सांप को पाला वही डसने लगा... अलकायदा का अगला टारगेट आसिम मुनीर, अफगानिस्तान को लेकर दी खुली धमकी

इतिहास में दर्ज हो गया ये दिन

इस ऑपरेशन के साथ ही 11 सितंबर 2001 के अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड का अंत हो गया. दुनिया भर में इस घटना को आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में से एक माना जाता है. आज भी यह ऑपरेशन वैश्विक सुरक्षा इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में याद किया जाता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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