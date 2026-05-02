ओसामा के सीने पर मारी थी गोली, कैमरे से देख रहे थे ओबामा; 15 साल पहले कैसे ढेर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी

Osama Bin Laden Death Anniversary: आज से ठीक 15 साल पहले, 2 मई 2011 को अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के एबटाबाद में अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था. इस हाई-प्रोफाइल सैन्य अभियान को 'ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर' नाम दिया गया था. ये पूरी कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सीधी निगरानी में हुई थी. लगभग 40 मिनट तक चले इस बेहद गोपनीय मिशन ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी थी.

पाकिस्तान को भी नहीं लगी थी भनक

अमेरिकी नेवी सील की टीम 6 ने इस मिशन को पूरी तरह गोपनीय रखते हुए पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया था. सबसे खास बात यह रही कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों को भी इस ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं थी. दो हेलिकॉप्टरों के जरिए अमेरिकी कमांडो ओसामा के सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने तक पहुंचे. लेकिन ऑपरेशन के दौरान एक हेलिकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते जमीन पर क्रैश भी हो गया, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण बन गई.

Add Zee News as a Preferred Source

40 मिनट का निर्णायक ऑपरेशन

टीम ने जैसे ही परिसर में प्रवेश किया, तेज और सुनियोजित कार्रवाई शुरू कर दी गई. अंधेरे और अज्ञात संरचना के कारण ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था. इसके बावजूद अमेरिकी कमांडो लगातार आगे बढ़ते रहे और हर कमरे की तलाशी ली गई. कुछ ही मिनटों में वे उस स्थान तक पहुंच गए जहां ओसामा बिन लादेन मौजूद था.

ओसामा के आखिरी पल

पूर्व नेवी सील सदस्य रॉबर्ट ओ’नील, जिन्होंने अपनी किताब 'The Operator' में इस मिशन का विस्तृत वर्णन किया है, के अनुसार, जब वे कमरे में पहुंचे तो ओसामा बिस्तर के पास बैठा था. उसके पास एक महिला भी मौजूद थी और उसका हाथ उसके कंधे पर था. ओ’नील ने लिखा कि ओसामा उनकी कल्पना से अधिक लंबा और दुबला था, उसकी दाढ़ी छोटी और बाल सफेद हो चुके थे. कुछ ही पलों में उसे मार गिराया गया, जिससे उसका आतंक का लंबा अध्याय समाप्त हो गया.

मिशन के दौरान क्रैश हुआ था हेलिकॉप्टर

रॉबर्ट ओ’नील ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान कई बार ऐसा लगा कि उनकी जान जा सकती है. अंधेरे में घुसपैठ, क्रैश हुआ हेलिकॉप्टर और अज्ञात परिस्थितियों ने मिशन को बेहद कठिन बना दिया था. टीम को लगातार यह अहसास था कि यह अभियान या तो इतिहास बदल देगा या फिर जानलेवा साबित होगा.

ऑपरेशन के बाद पसरा सन्नाटा

ओसामा के मारे जाने के बाद कुछ पल के लिए पूरी टीम स्तब्ध रह गई. ओ’नील के अनुसार, उन्हें पहले यकीन नहीं हुआ कि मिशन सफल हो गया है. बाद में टीम के एक सदस्य ने पुष्टि की कि अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया है. यह सुनते ही मिशन की गंभीरता और सफलता दोनों स्पष्ट हो गईं.

ये भी पढ़ें: जिस सांप को पाला वही डसने लगा... अलकायदा का अगला टारगेट आसिम मुनीर, अफगानिस्तान को लेकर दी खुली धमकी

इतिहास में दर्ज हो गया ये दिन

इस ऑपरेशन के साथ ही 11 सितंबर 2001 के अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड का अंत हो गया. दुनिया भर में इस घटना को आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में से एक माना जाता है. आज भी यह ऑपरेशन वैश्विक सुरक्षा इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में याद किया जाता है.