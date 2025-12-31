Video: 'मैंने नहीं जमात ने मरवा दिया' उस्मान हादी हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, दुबई से पहली बार सामने आया मुख्य आरोपी; किया ऐसा दावा मचा हड़कंप

Faisal Karim Masud Sharif Osman Hadi Video: बांग्लादेश में स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था. अब इस केस में नया मोड़ आ गया है. मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद ने विदेश से वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें वो खुद को बेकसूर बता रहा है. वीडियो सामने आने के बाद बांग्लादेश की राजनीति और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई है.

Faisal Karim Masud, one of the key accused in the Osman Hadi murder case, said in a video message that he is currently in Dubai and has no involvement in the killing. He claimed that the murder was carried out by Jamaat-Shibir. According to Faisal, his association with Hadi was… pic.twitter.com/vghSIAILJE — Sahidul Hasan Khokon (@SahidulKhokonbd) December 30, 2025

आरोपी ने क्या कहा वीडियो में?

फैसल करीम मसूद, जो बांग्लादेश पुलिस का मुख्य संदिग्ध है,उसने वीडियो में कहा “मैंने हादी को नहीं मारा है. मुझे और मेरे परिवार को फंसाया जा रहा है. मैं खुद को बचाने के लिए दुबई आया हूं. हादी जमात से जुड़ा था, जमाती लोग ही इसके पीछे हो सकते हैं.” वो बोला कि हादी से उसका रिश्ता सिर्फ बिजनेस का था. वो आईटी फर्म का मालिक है और हादी को पॉलिटिकल डोनेशन दिया था, बदले में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का वादा मिला था.

मैंने नहीं जमात के लोगों ने मारा

मुख्‍य हत्‍यारोपी फैसल करीम मसूद ने एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी है. सफाई में करीम मसूद ने बताया कि वह इस समय दुबई में है. हत्या में उसकी किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है. वीडियो में वो कह रहा है कि ‘मैंने हादी की हत्या नहीं की. मुझे और मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है. मैं दुबई इसलिए आया हूं ताकि अपनी जान बचा सकूं. हादी जमात से जुड़ा था और शायद उसके ही लोगों ने यह हमला किया होगा.’

मैंने तो बस राजनीतिक चंदा था

फैसल ने वीडियो में यह भी बताया कि उसकी उस्मान हादी से मुलाकात केवल व्यावसायिक कारणों से होती थी, क्योंकि वह एक आईटी कंपनी का मालिक है. उसने यह स्वीकार किया कि उसने हादी को सरकारी ठेके दिलाने के वादे के बदले में राजनीतिक चंदा दिया था. इसकी किसी आपराधिक वजह से नहीं थी. यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहा है.

पुलिस का दावा और भारत की सफाई

बांग्लादेश पुलिस पहले ही दावा कर चुकी है कि 12 दिसंबर को हुए हमले के बाद फैसल करीम मसूद और एक अन्य आरोपी आलमगीर शेख देश छोड़कर फरार हो गए थे. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी हलुआघाट बॉर्डर के जरिए भारत में घुसे और फिर किसी अन्य देश चले गए. हालांकि, भारत की सीमा सुरक्षा बल (BSF) और मेघालय पुलिस ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पार करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है.

कैसे हुई थी उस्मान हादी की हत्या

12 दिसंबर को ढाका के पल्टन इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान उस्मान हादी को दिनदहाड़े गोली मार दी गई थी. गंभीर हालत में उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई. इस हत्या के बाद पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सरकार पर दबाव बढ़ गया है.

जांच तेज, चार्जशीट जल्द

ढाका पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फैसल करीम मसूद को भगाने में मदद करने वाले दो लोगों को रिमांड पर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस केस में चार्जशीट दाखिल की जाएगी.