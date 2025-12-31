Advertisement
trendingNow13059281
Hindi NewsदुनियाVideo: मैंने नहीं जमात ने मरवा दिया उस्मान हादी हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, दुबई से पहली बार सामने आया मुख्य आरोपी; किया ऐसा दावा मचा हड़कंप

Video: 'मैंने नहीं जमात ने मरवा दिया' उस्मान हादी हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, दुबई से पहली बार सामने आया मुख्य आरोपी; किया ऐसा दावा मचा हड़कंप

Faisal Karim Masud Video: बांग्लादेश में छात्र राजनीति के बड़े चेहरे और एंटी-इंडिया नेता रहे शरीफ उस्मान हादी की हत्या को लेकर बड़ा मोड़ आ गया है. इस हाई-प्रोफाइल केस के मुख्य आरोपी बताए जा रहे फैसल करीम मसूद ने दुबई से एक वीडियो जारी कर हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए जमात पर बड़ा आरोप लगा दिया है. देखें वीडियो. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 31, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: 'मैंने नहीं जमात ने मरवा दिया' उस्मान हादी हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, दुबई से पहली बार सामने आया मुख्य आरोपी; किया ऐसा दावा मचा हड़कंप

Faisal Karim Masud Sharif Osman Hadi Video: बांग्लादेश में स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था. अब इस केस में नया मोड़ आ गया है. मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद ने विदेश से वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें वो खुद को बेकसूर बता रहा है. वीडियो सामने आने के बाद बांग्लादेश की राजनीति और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई है. 

आरोपी ने क्या कहा वीडियो में?
फैसल करीम मसूद, जो बांग्लादेश पुलिस का मुख्य संदिग्ध है,उसने वीडियो में कहा “मैंने हादी को नहीं मारा है. मुझे और मेरे परिवार को फंसाया जा रहा है. मैं खुद को बचाने के लिए दुबई आया हूं. हादी जमात से जुड़ा था, जमाती लोग ही इसके पीछे हो सकते हैं.” वो बोला कि हादी से उसका रिश्ता सिर्फ बिजनेस का था. वो आईटी फर्म का मालिक है और हादी को पॉलिटिकल डोनेशन दिया था, बदले में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का वादा मिला था.

मैंने नहीं जमात के लोगों ने मारा
मुख्‍य हत्‍यारोपी फैसल करीम मसूद ने एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी है. सफाई में करीम मसूद ने बताया कि वह इस समय दुबई में है. हत्या में उसकी किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है. वीडियो में वो कह रहा है कि ‘मैंने हादी की हत्या नहीं की. मुझे और मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है. मैं दुबई इसलिए आया हूं ताकि अपनी जान बचा सकूं. हादी जमात से जुड़ा था और शायद उसके ही लोगों ने यह हमला किया होगा.’

मैंने तो बस राजनीतिक चंदा था
फैसल ने वीडियो में यह भी बताया कि उसकी उस्मान हादी से मुलाकात केवल व्यावसायिक कारणों से होती थी, क्योंकि वह एक आईटी कंपनी का मालिक है. उसने यह स्वीकार किया कि उसने हादी को सरकारी ठेके दिलाने के वादे के बदले में राजनीतिक चंदा दिया था. इसकी किसी आपराधिक वजह से नहीं थी. यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहा है.

पुलिस का दावा और भारत की सफाई
बांग्लादेश पुलिस पहले ही दावा कर चुकी है कि 12 दिसंबर को हुए हमले के बाद फैसल करीम मसूद और एक अन्य आरोपी आलमगीर शेख देश छोड़कर फरार हो गए थे. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी हलुआघाट बॉर्डर के जरिए भारत में घुसे और फिर किसी अन्य देश चले गए. हालांकि, भारत की सीमा सुरक्षा बल (BSF) और मेघालय पुलिस ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पार करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है.

कैसे हुई थी उस्मान हादी की हत्या
12 दिसंबर को ढाका के पल्टन इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान उस्मान हादी को दिनदहाड़े गोली मार दी गई थी. गंभीर हालत में उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई. इस हत्या के बाद पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सरकार पर दबाव बढ़ गया है.

जांच तेज, चार्जशीट जल्द
ढाका पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फैसल करीम मसूद को भगाने में मदद करने वाले दो लोगों को रिमांड पर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस केस में चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Osman Hadi

Trending news

गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी