9 भाई, 7 भतीजे और 4 बेटों का कत्ल करने वाला राजा, मक्का और मदीना पर भी लहराया जीत का परचम

Ottoman Empire: इतिहास में एक से बढ़कर एक क्रूर शासक हुए हैं. आज हम आपको एक ऐसे सुल्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने गद्दी संभालते ही अपने 9 भाइयों समेत उनके कई बच्चों का कत्ल करवा दिया है. इस सुल्तान का ना है 'सुल्तान सेलिम प्रथम'. 1470 में आधुनिक तुर्की के शहर आमासिया में पैदा होने वाले सेलिम को लेकर कहा जाता है कि दृढ़ निश्चय वाला सुल्तान था, जिसने एक बार जो सोच लिया उसे अंजाम तक ही पहुंचाते था. सेलिम ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान रहा है और उसने अपने 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान साम्राज्यों की सरहदों को तीन गुना बढ़ा दिया था.

हालांकि सेलिम के पिता सुल्तान बायजिद द्वितीय उन्हें सुल्तान नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे अहमद को ही अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया था. पिता के इस कदम के बाद सेलिम ने विद्रोह कर दिया और पिता के खिलाफ जंग का छेड़ दी. हालांकि सेलिम को जंग में हार का सामना करना पड़ा लेकिन उसने पिता को विकलांग कर दिया था. जंग में हार के बावजूद सेलिम नहीं रुका और आखिरकार उसने 1512 में सत्ता अपने हाथों में ले ली. यह पहला मौका था जब किसी ओटोमन शहजादे ने अपने पिता के खिलाफ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया.

9 भाइयों का कत्ल किया

हैरानी की बात है कि सेलिम ने गद्दी संभालते ही अपने सभी भाइयों और उनके कुछ बच्चों को मारकर सिर्फ सबसे योग्य, सुल्तान सुलैमान को ही उत्तराधिकारी के तौर पर में छोड़ा. कहा जाता है कि इस मुश्किल कदम ने उसके शासन को मजबूत किया और किसी भी विरोधी को एकजुट होने का अवसर नहीं दिया. सेलिम का शासन 1520 में उसके 49 वर्ष की उम्र में खत्म हुआ. कुछ सोर्स उसकी अस्वस्थता के कारण मौत का हवाला देते हैं, जबकि अन्य इसे जहर या महामारी से जोड़ते हैं.

ऑटोमन में शामिल हुए मक्का-मदीना

सुल्तान सेलिम के कार्यकाल के दौरान ही इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना ऑटोमन साम्राज्य यानी सलतनत-ए-उस्मानी के तहत आए. मक्का और मदीना पहले ममलूक साम्राज्य के अधीन थे. हालांकि सुल्तान सेलिम ने ममलूक साम्राज्य पर जीत हासिल की और फिर मक्का-मदीना उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा बने. इसी घटना के बाद सुल्तान सेलिम ने खुद को खलीफा घोषित किया और इन शहरों की देखभाल की.

निजी तौर पर कैसा था सेलिम?

सुल्तान सेलिम सिर्फ एक कठोर शासक नहीं था, बल्कि अध्ययनशील और साहित्य प्रेमी भी था. उसने धार्मिक विविधता को प्रोत्साहित किया, यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों का स्वागत किया और खुद तुर्की और फारसी में 'सलीमी' तखल्लुस से कविताएं लिखीं. कहा जाता है कि उसकी जीवनशैली साधारण और विनम्र थी, वे शिकार और तैराकी पसंद करता था. इसके अलावा युद्ध अभियानों में भी किताबें साथ रखता था. उसकी व्यक्तिगत जीवन शैली में सरलता की मिसाल यह थी कि उन्होंने अपने बेटे सुलैमान की भव्य पोशाक देखकर कहा,'अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो तुम्हारी मां क्या पहनेगी?'