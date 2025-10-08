Advertisement
trendingNow12952625
Hindi Newsदुनिया

9 भाई, 7 भतीजे और 4 बेटों का कत्ल करने वाला राजा, मक्का और मदीना पर भी लहराया जीत का परचम

History of Ottoman Empire: आज हम आपको ऑटोमन साम्राज्य के एक ऐसे सुल्तान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पिता के खिलाफ ही जंग लड़ी और गद्दी पर बैठने के बाद अपने 9 भाइयों का भी कत्ल किया. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9 भाई, 7 भतीजे और 4 बेटों का कत्ल करने वाला राजा, मक्का और मदीना पर भी लहराया जीत का परचम

Ottoman Empire: इतिहास में एक से बढ़कर एक क्रूर शासक हुए हैं. आज हम आपको एक ऐसे सुल्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने गद्दी संभालते ही अपने 9 भाइयों समेत उनके कई बच्चों का कत्ल करवा दिया है. इस सुल्तान का ना है 'सुल्तान सेलिम प्रथम'. 1470 में आधुनिक तुर्की के शहर आमासिया में पैदा होने वाले सेलिम को लेकर कहा जाता है कि दृढ़ निश्चय वाला सुल्तान था, जिसने एक बार जो सोच लिया उसे अंजाम तक ही पहुंचाते था. सेलिम ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान रहा है और उसने अपने 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान साम्राज्यों की सरहदों को तीन गुना बढ़ा दिया था.

हालांकि सेलिम के पिता सुल्तान बायजिद द्वितीय उन्हें सुल्तान नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे अहमद को ही अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया था. पिता के इस कदम के बाद सेलिम ने विद्रोह कर दिया और पिता के खिलाफ जंग का छेड़ दी. हालांकि सेलिम को जंग में हार का सामना करना पड़ा लेकिन उसने पिता को विकलांग कर दिया था. जंग में हार के बावजूद सेलिम नहीं रुका और आखिरकार उसने 1512 में सत्ता अपने हाथों में ले ली. यह पहला मौका था जब किसी ओटोमन शहजादे ने अपने पिता के खिलाफ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया.

9 भाइयों का कत्ल किया

हैरानी की बात है कि सेलिम ने गद्दी संभालते ही अपने सभी भाइयों और उनके कुछ बच्चों को मारकर सिर्फ सबसे योग्य, सुल्तान सुलैमान को ही उत्तराधिकारी के तौर पर में छोड़ा. कहा जाता है कि इस मुश्किल कदम ने उसके शासन को मजबूत किया और किसी भी विरोधी को एकजुट होने का अवसर नहीं दिया. सेलिम का शासन 1520 में उसके 49 वर्ष की उम्र में खत्म हुआ. कुछ सोर्स उसकी अस्वस्थता के कारण मौत का हवाला देते हैं, जबकि अन्य इसे जहर या महामारी से जोड़ते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाबों के वारिस, रकम इतनी कि पान तक ना खरीद पाएं

ऑटोमन में शामिल हुए मक्का-मदीना

सुल्तान सेलिम के कार्यकाल के दौरान ही इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना ऑटोमन साम्राज्य यानी सलतनत-ए-उस्मानी के तहत आए. मक्का और मदीना पहले ममलूक साम्राज्य के अधीन थे. हालांकि सुल्तान सेलिम ने ममलूक साम्राज्य पर जीत हासिल की और फिर मक्का-मदीना उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा बने. इसी घटना के बाद सुल्तान सेलिम ने खुद को खलीफा घोषित किया और इन शहरों की देखभाल की.

निजी तौर पर कैसा था सेलिम?

सुल्तान सेलिम सिर्फ एक कठोर शासक नहीं था, बल्कि अध्ययनशील और साहित्य प्रेमी भी था. उसने धार्मिक विविधता को प्रोत्साहित किया, यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों का स्वागत किया और खुद तुर्की और फारसी में 'सलीमी' तखल्लुस से कविताएं लिखीं. कहा जाता है कि उसकी जीवनशैली साधारण और विनम्र थी, वे शिकार और तैराकी पसंद करता था. इसके अलावा युद्ध अभियानों में भी किताबें साथ रखता था. उसकी व्यक्तिगत जीवन शैली में सरलता की मिसाल यह थी कि उन्होंने अपने बेटे सुलैमान की भव्य पोशाक देखकर कहा,'अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो तुम्हारी मां क्या पहनेगी?'

उस्मानी सुल्तानों का शासनकाल (1281–1574)

उस्मान प्रथम (1281–1326)
मुराद प्रथम (1359–1389)
बायज़ीद प्रथम (1389–1403)
मेहमद प्रथम (1413–1421)
मुराद द्वितीय (1421–1451)
मेहमद द्वितीय (1451–1481)
बायज़ीद द्वितीय (1481–1512)
सेलीम प्रथम (1512–1520)
सुलेमान प्रथम (1520–1566)
सेलीम द्वितीय (1566–1574)
About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

ottoman Empire

Trending news

जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
Zuben Garg
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
Weather
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने