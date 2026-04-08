'हमारी उंगलियां ट्रिगर पर, दुश्मन की गलती का देंगे करारा जवाब', सीजफायर के एलान के बाद क्या बोला ईरान?

What Iran said on Ceasefire with US: यूएस-इजरायल के साथ 40 दिनों तक चली घमासान जंग के बाद ईरान ने 2 हफ्ते के युद्धविराम के लिए अपनी सहमति भले ही दे दी. लेकिन इस मौके पर भी वह अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने से नहीं चूका. ईरान ने इस युद्धविराम को अपनी ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा कि हमलावर यूएस ने उसके 10 सूत्रीय मांग पत्र को स्वीकार कर लिया है. उसने यह भी कहा कि ईरानी सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और दुश्मन की किसी भी गलती का फिर से करारा जवाब दिया जाएगा.

ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से बयान जारी किया. इसमें उन्होंने लिखा, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने दो सप्ताह के युद्धविराम का प्रस्ताव मंजूर कर लिया. इसके लिए दोनों पक्षों के बीच इस्लामाबाद में अमेरिकी पक्ष पर पूर्ण अविश्वास के साथ वार्ता शुरू होंगी. ईरान इन वार्ताओं के लिए दो सप्ताह का समय निर्धारित करेगा. सभी पक्षों की सहमति से इस समय को बढ़ाया जा सकता है.

'बनाए रखें देश की राष्ट्रीय एकता'

ईरानी विदेश मंत्री ने आगे कहा, 'इस अवधि के दौरान पूर्ण राष्ट्रीय एकता बनाए रखना और विजय के जश्न को दृढ़ता से जारी रखना आवश्यक है. वर्तमान वार्ताएं राष्ट्रीय वार्ताएं हैं और जमीनी स्तर पर चल रही लड़ाई की निरंतरता का ही एक रूप हैं. इसलिए यह आवश्यक है कि सभी लोग, अभिजात वर्ग और राजनीतिक समूह इस प्रक्रिया पर भरोसा करें और इसका समर्थन करें. यह क्रांतिकारी नेताओं और व्यवस्था के उच्चतम स्तरों की देखरेख में होगी. ऐसे में किसी भी विभाजनकारी बयान से सख्ती से बचें.'

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Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में कहा, 'यदि जमीनी स्तर पर शत्रु का आत्मसमर्पण वार्ता में एक निर्णायक राजनीतिक उपलब्धि बन जाता है, तो हम इस महान ऐतिहासिक विजय का एक साथ जश्न मनाएंगे. ऐसा न होने पर हम ईरानी राष्ट्र की सभी मांगों की पूर्ति होने तक जमीनी स्तर पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे.'

ट्रिगर पर हैं हमारी उंगलियां- ईरान

ईरान सरकार की ओर से जारी बयान के आखिर में यूएस-इजरायल को कठोर चेतावनी भी दी गई. बयान में कहा गया, 'हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और दुश्मन की जरा सी भी गलती पर उसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा. ईरान ने स्पष्ट किया कि यह अस्थायी युद्धविराम है और फिलहाल युद्ध का स्पष्ट अंत नहीं है.'

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बताते चलें कि यूएस-इजरायल वर्सेज ईरान जंग के छठे सप्ताह में तनाव चरम पर पहुंच गया था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी हमले किए जाएंगे. ट्रंप की यह डेडलाइन भारतीय समयानुसार आज सुबह 5.30 बजे पूरी होनी थी, जिससे ईरान समेत आसपास के मुल्कों में खौफ पसरा हुआ था. इससे घबराए ईरान के कट्टरपंथी शासन के कहने पर लोगों ने रातभर अपने देश के अहम पुलों, इमारतों के बाहर ह्यूमन चेन बनाकर प्रदर्शन किया.

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रातभर चला डिप्लोमेसी का दौर

वहीं संकट को सुलझाने के लिए रातभर डिप्लोमेसी का दौर भी चलता रहा. पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए ईरान और यूएस की मांगों से एक-दूसरे को अवगत करवाया. वहीं, चीन ने भी ईरान को समझाया कि सीजफायर न करने पर उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. आखिरकार ईरान ने भी समझौते के लिए हामी भर दी. जिसके बाद सुबह करीब 4 बजे (भारतीय समयानुसार) ट्रंप ने इस सीजफायर का एलान कर दिया.