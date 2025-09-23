'हमारी ताकत हमसे छीनी जा रही...', फिलिस्तीन पर बोलते हुए क्यों मजबूर नजर आए संयुक्त राष्ट्र चीफ?

Antonio Guterres: संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर दुनिया भर के नेता न्यूयॉर्क में इकट्ठा हुए हैं. इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी संबोधित किया. गुटेरेस ने दुनिया के नेताओं से शांति और सहयोग की दिशा में काम करने का आह्वान किया और उन्होंने वैश्विक नेताओं से सवाल करते हुए कहा कि, 'हम सब मिलकर किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं, आदरणीयों? हमारा काम कठिन है. हमारे पास कई काम पहले से ही है और उस काम को करने के लिए हमारी क्षमता हमसे ताकत जा रही है.' इस दौरान गुटेरेस ने दुनिया के नेताओं से आह्वान किया कि वे शांति और कानून की दिशा में कदम बढ़ाएं, न कि केवल अपने स्वार्थों के पीछे भागें.

गुटेरेस ने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तब भी दुनिया इसी तरह के गंभीर सवालों का सामना कर रही थी. उन्होंने चेतावनी देत हुए कहा कि हम अब 'असुरक्षित बदलाव और लगातार मानवीय संकट' के युग में एंट्री कर चुके हैं. जबकि हम असमानता और उदासीनता के बोझ तले कमजोर हो रहे हैं. उन्होंने नेताओं को चेताया कि उनकी पहली जिम्मेदारी शांति चुनना है. हालांकि, उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया.

गुटेरेस ने इजराइल बिना नाम लिए गाजा में उसकी कार्रवाइयों के खिलाफ सबसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि मौत और विनाश का पैमाना उनके करीब नौ साल के महासचिव कार्यकाल में सबसे ज्यादा है, और 'कुछ भी फिलिस्तीनी लोगों को सामूहिक सजा देने को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता.' उन्होंने दोहराया कि केवल अदालत ही तय कर सकती है कि क्या इज़राइल ने गाजा में जनसंहार किया है, लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका द्वारा जनसंहार कन्वेंशन के तहत संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत में दर्ज मामले का जिक्र किया और फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उपायों पर जोर दिया.

'ये कई लोगों के लिए मौत की सजा'

गुटेरेस ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ने जनवरी 2024 में जो फैसला सुनाया था, उसके बाद से हत्याएं तेज हो गई हैं और गाजा के कुछ हिस्सों में अकाल घोषित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश 'पूरा और तुरंत लागू' किए जाने चाहिए. यूएन को अब वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने अपनी फंडिंग रोक दी है या अपने बकाया पैसे अभी तक नहीं दिए हैं. गुटेरेस ने कहा कि मदद में कटौती 'भयंकर तबाही' मचा रही है और यह 'कई लोगों के लिए मौत की सज़ा' के बराबर है.

इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष अहम मुद्दा

फिलिस्तीनी राज्य के लिए वैश्विक समर्थन बढ़ रहा है, इसलिए गाजा में इजरायल का विनाशकारी युद्ध मुख्य रूप से चर्चा में है. लेकिन इंसानियत, बढ़ती गरीबी और बदलता जलवायु जैसे मुद्दे भी ध्यान में होंगे. सामान्य सभा की बड़ी बैठक सोमवार से शुरू हुई, जिसमें इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर एक सम्मेलन हुआ. मंगलवार से 'जनरल डिबेट” शुरू हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शासक और मंत्री अपने-अपने देशों और दुनिया की स्थिति पर भाषण देंगे. बोलने वालों में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जाए म्योंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल हैं.