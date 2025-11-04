'मुहम्मद यूनुस धोखेबाज हैं...', शेख हसीना ने खाई कसम, 'न्याय दिलाने' के लिए वापस जाएंगी बांग्लादेश, डंके की चोट पर लिया अमेरिका का नाम

दिल्ली में शरण लिए शेख हसीना ने पहली बार बहुत बड़ी चुप्पी तोड़ी है. रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में बोलीं, "मैं बांग्लादेश लौटूंगी, लेकिन सिर्फ वैध सरकार बनने पर. संविधान का पालन हो, कानून-व्यवस्था बनी रहे, तभी न्याय दिला पाऊंगी." उनका परिवार भी साथ है. ये सिर्फ उनका मुद्दा नहीं, पूरे देश का भविष्य दांव पर है.
