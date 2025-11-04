Advertisement
'मुहम्मद यूनुस धोखेबाज हैं...', शेख हसीना ने खाई कसम, 'न्याय दिलाने' के लिए वापस जाएंगी बांग्लादेश, डंके की चोट पर लिया अमेरिका का नाम

दिल्ली में शरण लिए शेख हसीना ने पहली बार बहुत बड़ी चुप्पी तोड़ी है. रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में बोलीं, "मैं बांग्लादेश लौटूंगी, लेकिन सिर्फ वैध सरकार बनने पर. संविधान का पालन हो, कानून-व्यवस्था बनी रहे, तभी न्याय दिला पाऊंगी." उनका परिवार भी साथ है. ये सिर्फ उनका मुद्दा नहीं, पूरे देश का भविष्य दांव पर है.

दिल्ली में शरण लिए शेख हसीना ने साफ कहा है कि वे बांग्लादेश लौटेंगी, लेकिन सिर्फ तब जब वहां वैध सरकार बनेगी.  रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया, "मैं घर जाना चाहूंगी, लेकिन सरकार वैध हो, संविधान का पालन हो और कानून-व्यवस्था बरकरार रहे." हसीना का परिवार भी उनके साथ दिल्ली में है. वे कहती हैं कि ये सिर्फ उनका या परिवार का मुद्दा नहीं, बल्कि बांग्लादेश का भविष्य दांव पर है. राजनीतिक स्थिरता जरूरी है.

 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Sheikh Hasina

