'मुहम्मद यूनुस धोखेबाज हैं...', शेख हसीना ने खाई कसम, 'न्याय दिलाने' के लिए वापस जाएंगी बांग्लादेश, डंके की चोट पर लिया अमेरिका का नाम

दिल्ली में शरण लिए शेख हसीना ने साफ कहा है कि वे बांग्लादेश लौटेंगी, लेकिन सिर्फ तब जब वहां वैध सरकार बनेगी. रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया, "मैं घर जाना चाहूंगी, लेकिन सरकार वैध हो, संविधान का पालन हो और कानून-व्यवस्था बरकरार रहे." हसीना का परिवार भी उनके साथ दिल्ली में है. वे कहती हैं कि ये सिर्फ उनका या परिवार का मुद्दा नहीं, बल्कि बांग्लादेश का भविष्य दांव पर है. राजनीतिक स्थिरता जरूरी है.

