/मुनीर-शहबाज के खिलाफ हल्ला बोल, PoK में PAK से आजादी की मांग के बीच 24 घंटे बाद क्या होने जा रहा? सेना-पुलिस के हाथ-पांव फूले

बता दें कि रावलाकोट में मुनीर के भेजे जल्लादों ने जमकर कहर मचाया, जिसमें जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य शहजैब हबीब की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं. शहजैब की मौत के बाद पीओके के लोगों का आक्रोश तेज हो गया. सड़कों पर उतरकर मुनीर और शहबाज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है. पाकिस्तान और पीओके के जोड़ने वाले बॉर्डर आजाद पट्टन को भीड़ ने बंद कर दिया है. पीओके में जब से बडे प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, तब से शहबाज और मुनीर बौखलाए हुए हैं. इसी वजह से पीओके में उन्होंने कहर बरसाना शुरू कर दिया.