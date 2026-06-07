/मुनीर-शहबाज के खिलाफ हल्ला बोल, PoK में PAK से आजादी की मांग के बीच 24 घंटे बाद क्या होने जा रहा? सेना-पुलिस के हाथ-पांव फूले

पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. 9 जून को पीओके में होने वाली हड़ताल ने मुनीर और शहबाज की नींद उड़ा दी है, यही वजह है कि अब मुनीर विरोध पर दमनकारी रवैया अपना रहा है, एक तरफ विरोध की अगुवाई कर रही जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया, तो वहीं अब कत्लेआम मचाना भी शुरू कर दिया.
उधर, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है. कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि गिलगित-बाल्टिस्तान के स्कर्दू में भी तनाव बढ़ने की खबरें सामने आई हैं. बताया जाता है कि इमामिया जामिया मस्जिद में आयोजित एक सभा के दौरान सैयद मजहर मुसवी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शहर में पाकिस्तान सेना की भारी तैनाती का विरोध किया.
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाक की शहबाज सरकार के खिलाफ यह आंदोलन कोई नया नहीं है. इससे पहले भी समय-समय पर यहां पर बड़े प्रदर्शन देखने को मिले हैं. प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सेना को शहरी इलाकों से हटाकर सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए.
शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की क्रूरता के खिलाफ पीओके के लोगों का खून खौल उठा है. सड़कों पर उतरकर आजादी की आवाज बुलंद हो रही है. पाकिस्तानी सरकार और आर्मी की ज्यादतियों के खिलाफ पीओके में 9 जून को हड़ताल होनी है, जिसको लेकर मुनीर पूरी तरह बौखला गया है. विरोध की आवाज को दबाने के लिए पूरे इलाके में फौज और रेंजर्स उतार दिए हैं.
बता दें कि रावलाकोट में मुनीर के भेजे जल्लादों ने जमकर कहर मचाया, जिसमें जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य शहजैब हबीब की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं. शहजैब की मौत के बाद पीओके के लोगों का आक्रोश तेज हो गया. सड़कों पर उतरकर मुनीर और शहबाज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है. पाकिस्तान और पीओके के जोड़ने वाले बॉर्डर आजाद पट्टन को भीड़ ने बंद कर दिया है. पीओके में जब से बडे प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, तब से शहबाज और मुनीर बौखलाए हुए हैं. इसी वजह से पीओके में उन्होंने कहर बरसाना शुरू कर दिया.
रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पीओके और पाकिस्तान को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण आजाद पट्टन बॉर्डर प्वाइंट को कुछ स्थानीय लोगों ने पूरी तरीके से अवरुद्ध कर दिया. प्रदर्शनकारियों की ओर से सड़क ब्लॉक किए जाने के कारण दोनों ओर की आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित है.