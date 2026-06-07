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मुनीर-शहबाज के खिलाफ हल्ला बोल, PoK में PAK से आजादी की मांग के बीच 24 घंटे बाद क्या होने जा रहा? सेना-पुलिस के हाथ-पांव फूले

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तान की शहबाज सरकार और आसिम मुनीर के खिलाफ लोगों का खून खौल उठा है. सड़कों पर उतरकर आजादी की आवाज बुलंद हो रही है. 9 जून को पीओके में होने वाली हड़ताल ने मुनीर और शहबाज की नींद उड़ा दी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 07, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:09 PM IST
मुनीर-शहबाज के खिलाफ हल्ला बोल, PoK में PAK से आजादी की मांग के बीच 24 घंटे बाद क्या होने जा रहा? सेना-पुलिस के हाथ-पांव फूले

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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